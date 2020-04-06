Политика
REGNUMТрамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
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В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло.
— Сергей Савельев, российский учёныйРБК 02:47
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Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Экономика
Банки начали ограничивать кредитование сотрудников проблемных отраслей
Альфа-банк временно ограничил выдачу кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил представитель банка.
Футбол
Начнем потихоньку: матчи РПЛ могут возобновиться при пустых трибунах
Даже президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что играть при пустых трибунах лучше, чем не играть вообще.
Общество
В Самарской области приняли решение о возобновлении выплат ветеранам труда
Выплаты начнутся в мае текущего года. Правительству региона дано соответствующее поручение.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
Препарат от коронавируса появится в России на следующей неделе
Пробная партия препарата "Фавипиравир", показавшего хорошие результаты в Китае против коронавируса, появится на российском рынке через неделю.
Футбол
Уокер потеряет место в сборной Англии после вечеринки с проститутками
Напомним, 29-летний футболист во время карантина взывал на дом двух проституток за день до того, как опубликовал обращение к болельщикам с призывом соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома.
Происшествия
В России число зараженных впервые пробило тысячу человек за сутки
За последние сутки в России зафиксировано 1154 новых случая коронавируса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом
Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
Общество
В Крыму выявлены 22 заразившихся COVID-19
В Крыму выявлен 22-й по счету случай заражения коронавирусной инфекцией.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Авто
Geely начала продажи роскошного аналога BMW X4
Компания Geely объявила старт продаж новой роскошной модификации кроссовера-купе FY11 (Xingyue).
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 случая COVID-19 в 43 регионах
Всего по России выписано 494 человека.
Политика
Врач объяснил нежелание Лукашенко вводить карантин из-за коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Общество
Россия возобновляет вывоз граждан из других стран
Напомним, 4 апреля Россия остановила возвращение граждан из-за границы.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.
Общество
Ни одной смерти не зафиксировано от коронавируса в Китае за сутки
За сутки в материковом Китае не зарегистрировано ни одного летального исхода заболевания, вызванного коронавирусом, говорится на официальном сайте Госкомздрава КНР.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Происшествия
Верховный суд Австралии освободил осужденного за педофилию кардинала
Верховный суд Австралии удовлетворил апелляцию кардинала Пелла, осужденного в марте прошлого года за насильственные действия в отношении детей, и освободил его из-под стражи.
Шоу-бизнес
Друг Ротару сообщил о горе в семье певицы
В семье певицы Софии Ротару случилось горе - у ее сестры, певицы Лидии Ротару умер муж, бизнесмен Сергей Хлябич.
Общество
Число заболевших коронавирусом в Брянске подскочило до 56
Число заболевших коронавирусом в Брянске продолжает расти. Еще вчера таких людей насчитывалось 24, сегодня 56.
Общество
В Свердловской области ещё четыре человека заразились коронавирусом
В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом.
Здоровье
Назван витамин, нехватка которого усугубляет воздействие коронавируса
Исследователи из Ирландии выяснили, что витамин D играет важную роль в профилактике респираторных инфекций, в том числе, и COVID-19, сокращении использования антибиотиков и укреплении иммунитета в целом.