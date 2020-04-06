Политика

REGNUMREGNUMТрамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
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Сергей Савельев
В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло.
— Сергей Савельев, российский учёныйРБК 02:47

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Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.
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Общество

В Крыму выявлены 22 заразившихся COVID-19

В Крыму выявлен 22-й по счету случай заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 03:19
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко не хочет вводить в стране режим ЧП и самоизоляции на фоне распространения коронавируса, так как он "взял на себя политическую ответственность за народ", считает врач и телеведущий Евгений Комаровский.
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Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Lenta.ru 03:27
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Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

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РИА Новости вчера в 22:21
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Ни одной смерти не зафиксировано от коронавируса в Китае за сутки

За сутки в материковом Китае не зарегистрировано ни одного летального исхода заболевания, вызванного коронавирусом, говорится на официальном сайте Госкомздрава КНР.
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Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
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