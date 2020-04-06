В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах — все помнят, что из этого вышло.

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».

Футбол Уокер потеряет место в сборной Англии после вечеринки с проститутками Напомним, 29-летний футболист во время карантина взывал на дом двух проституток за день до того, как опубликовал обращение к болельщикам с призывом соблюдать рекомендации по борьбе с коронавирусом и оставаться дома.

Здоровье Обнаружено влияние популярной прививки на заболеваемость коронавирусом Специалисты сравнили показатели распространения и смертности от коронавирусной инфекции и установили, что в странах с вакцинацией БЦЖ за 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион, тогда как при отсутствии такой программы заражение достигло 358 на один миллион.

Энергетика Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.

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Общество В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок По возвращении домой после прогулки, чтобы уберечься от коронавируса, необходимо поменять одежду и вымыть обувь, промыть нос и горло, рассказали в МЧС.

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