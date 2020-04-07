Политика

REGNUMREGNUMТрамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп подписал указ в поддержку коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах, сообщила
 пресс-служба Белого дома.
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Трамп подписал указ о праве США использовать ресурсы Луны

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В Роскосмосе заявили, что планы по захвату планет вредят международному сотрудничеству

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Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
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Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
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Гэтжи заменит Хабиба в бою с Тони Фергюсоном на UFC 249

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Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 05 апреля в 13:28
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ТАСС 01:55
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Названы самые невостребованные профессии на фоне эпидемии коронавируса

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ИрСити вчера в 23:36
Общество

Желающих покинуть США россиян не набралось даже на один рейс

В понедельник стало известно, что Россия возобновила "вывозные" рейсы.
РИА Новости вчера в 23:39
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США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
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Общество

Кабмин установил ограничения на торговлю медицинскими масками

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RT на русском вчера в 06:18
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Общество

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«Спортмастер» временно закроет все свои магазины, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании.
Рамблер вчера в 16:14
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В Минздраве объяснили рост числа молодых пациентов с коронавирусом

Рост числа молодых пациентов, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция COVID-19, связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу.
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Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

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Курс доллара опустился ниже 76 рублей

В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
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Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

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Нападающий «Боруссии» Холанд принял участие в челлендже Роналду

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