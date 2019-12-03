Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.

с чего всё началось

США имеют право распоряжаться сирийской нефтью, так как американские войска не дают боевикам захватить контроль над месторождениями, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в преддверии саммита НАТО. Трансляцию выступление вел телеканал Euronews.

Трамп заявил о праве США на сирийскую нефть

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