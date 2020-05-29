Коронавирус
Вести.RuТрамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа ВОЗ проводить требуемые реформы.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
Президент также подчеркнул, что Китай полностью контролирует ВОЗ, «несмотря на то, что платит только $40 млн в год, тогда как США — $450 млн ежегодно» (цитата по CNBC).Ведомости15:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Политика
Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
ТАСС 14:25
Общество
Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса
Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
Кино
Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе
Культуромания вчера в 06:10
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Кино
Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза
Evo-rus.com 07:10
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Автоспорт
Команда Williams выставлена на продажу
В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 03:55
Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Общество
В России разработают приложение для мигрантов
После открытия границ РФ эксперты предлагают установить предписание, согласно которому иностранцы будут обязаны подключить специальное приложение с предварительным названием «Мигрант».
Freepressa.ru 13:54
Кино
Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»
Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
REGNUM вчера в 08:25
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Футбол
Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы»
Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.
Metaratings 11:47
Космос
Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто
До недавнего времени считалось, что однотипные объекты Солнечной системы образуют кластеры, и именно эти скопления межпланетных объектов рассматривались как подтверждение существования безымянной девятой планеты в нашей звездной системе.
Территория новостей 26 мая в 11:54
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Политика
МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых
МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.
Lenta.ru 11:32
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Происшествия
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело
Российская газета 16:10
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий
Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий.
Astera 10:28
Политика
Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
Газета.Ru 15:08
Общество
В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:58
Здоровье
Россиянам назвали противопоказание для ношения маски
Lenta.ru вчера в 01:24
Экономика
Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии
В основном россияне интересуются квартирами, загородной и коммерческой недвижимостью в соседнем государстве.
Lenta.ru 06:23
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по открытию храмов
Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
Российская газета 06:52
Игры
Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru 01:46
Фигурное катание
Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
Нева Спорт 15:06