Коронавирус

Вести.RuВести.RuТрамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа ВОЗ проводить требуемые реформы.
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с чего всё началось
Президент также подчеркнул, что Китай полностью контролирует ВОЗ, «несмотря на то, что платит только $40 млн в год, тогда как США — $450 млн ежегодно» (цитата
 по CNBC).
Ведомости15:35

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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

РБК15:32

Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

RT на русском14:58
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Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим.
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МИД прокомментировал протесты в США из-за убийства Джорджа Флойда

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Общество

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
Lenta.ru 16:05
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Apple профинансирует новый фильм Мартина Скорсезе

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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

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Кино

Фильм «Джон Уик» переименовали из-за Киану Ривза

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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
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Автоспорт

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В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.
Autosport.com.ru 03:55
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 08:27
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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Кино

Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости»

Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».
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Обнародована карта для прогулок в Москве

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Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.
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Космос

Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто

До недавнего времени считалось, что однотипные объекты Солнечной системы образуют кластеры, и именно эти скопления межпланетных объектов рассматривались как подтверждение существования безымянной девятой планеты в нашей звездной системе.
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МИД призвал россиян не планировать зарубежный отдых

МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпусков за рубежом.
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Общество

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Российская газета 09:18
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Общество

В Москве за сутки скончались 78 пациентов с коронавирусом

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Общество

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Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий

Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий.
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Кравчук назвал способ остановить «агрессию» России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью порталу "Гордон" заявил, что остановить "агрессию" России можно только действиями международной коалиции.
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Общество

В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений

Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
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Россиянам назвали противопоказание для ношения маски

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Россияне начали скупать недвижимость в Белоруссии

В основном россияне интересуются квартирами, загородной и коммерческой недвижимостью в соседнем государстве.
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Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
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Игры

Darkest Dungeon стала временно бесплатной

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Роднина: Не слишком ли дорого для страны вырастить фигуриста на два года?

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказала мнение о фигуристах, которые очень рано заканчивают карьеры после того, как достигают успеха.
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