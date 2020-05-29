с чего всё началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа ВОЗ проводить требуемые реформы.

Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Политика Путин объявил день парада Победы 24 июня нерабочим Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 24 июня парадов Победы и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, объявив этот день нерабочим. 1,9K

Общество Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса. 34

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 129

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1,1K

Автоспорт Команда Williams выставлена на продажу В пятницу утром руководство команды Williams, как и ожидалось, сообщило о пересмотре стратегии управления из-за финансовых проблем, возникших на фоне пандемии коронавируса.

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 92

Общество В России разработают приложение для мигрантов После открытия границ РФ эксперты предлагают установить предписание, согласно которому иностранцы будут обязаны подключить специальное приложение с предварительным названием «Мигрант». 24

Кино Зак Снайдер опубликовал изображение Дарксайда из «Лиги справедливости» Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 15:25 — REGNUM Кинорежиссёр Зак Снайдер показал, как будет выглядеть Дарксайд в его версии фильма «Лига справедливости».

Общество Обнародована карта для прогулок в Москве Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять. 4,6K

Футбол Аршавин объяснил, кому адресовал фразу «Ваши ожидания – ваши проблемы» Экс-нападающий сборной России Андрей Аршавин вспомнил неприятный инцидент с фразой: «Ваши ожидания – ваши проблемы», который случился после вылета команды из Евро-2012.

Космос Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто До недавнего времени считалось, что однотипные объекты Солнечной системы образуют кластеры, и именно эти скопления межпланетных объектов рассматривались как подтверждение существования безымянной девятой планеты в нашей звездной системе. 4

Шоу-бизнес Евгения Лоза разводится с мужем Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей. 53

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Игры Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий Все игры, которые входят в серию The Witcher учитывали в объёмах продаж и в результате оказалось, что продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 млн копий. 1

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Общество В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 96

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Игры Darkest Dungeon стала временно бесплатной Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня. 2