Коронавирус

ТАССТАСССША прекращают все отношения с ВОЗ

Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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В ВОЗ отреагировали на решение Трампа о разрыве отношений

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Трамп заявил о разрыве отношений с ВОЗ

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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

РБК15:32

В Госдуме сочли решение Трампа о разрыве с ВОЗ недальновидным

Интерфакс16:03

Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

RT на русском14:58
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Футбол

Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями

Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Заполняемость стадиона должна быть не более 10%.
РЕН ТВ вчера в 11:23
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Политика

Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США

Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
REGNUM 18:10
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
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Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
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Армия и оружие

В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях

Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 02:57
5
Общество

Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие

Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему.
Lenta.ru 19:28
Армия и оружие

ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков

Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело 08:02
2
Футбол

«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ

Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv 08:34
Культура

Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате

Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Космос

Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео

Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
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Авто

«АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Vesta

Несмотря на приостановку финансирования большинства новых проектов (фейслифтинги моделей не входят в их число), «АвтоВАЗ» планирует обновить LADA Vesta в срок – в четвертом квартале 2020 года.
Автоновости дня 07:34
Происшествия

В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими

Российская газета 03:43
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Общество

В Китае опровергли версию происхождения коронавируса на рынке в Ухане

РИА Новости 18:57
127
Общество

В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
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Футбол

Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА

Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.
Фергана 06:19
Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Военное дело 11:31
68
Политика

В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну

Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Кино

На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег

Evo-rus.com 03:27
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Футбол

«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги

«Байер» временно вышел на третье место, благодаря гостевой победе над «Фрайбургом».
Спорт день за днем 16:23
Теннис

Федерер возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Вести.Ru 14:10
Армия и оружие

Турция решила действовать против России

В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
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Политика

Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ

В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
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Политика

Порошенко снова не пришел на допрос

27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
РБК 07:33
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,9K
Политика

Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.
News.ru 12:20
9
Происшествия

В Миннеаполисе объявили комендантский час на фоне протестов

Газета.Ru 17:00
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Общество

Минпросвещения назвало условия проведения очного выпускного

REGNUM 11:08
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