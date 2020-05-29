Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.

США прекращают все отношения с ВОЗ

Футбол Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Заполняемость стадиона должна быть не более 10%. 15

Политика Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.

Политика Путин объявил 24 июня нерабочим днем Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля. 2,2K

Музыка Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте. 69

Общество Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему.

Футбол «Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.

Космос Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события. 33

Авто «АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Vesta Несмотря на приостановку финансирования большинства новых проектов (фейслифтинги моделей не входят в их число), «АвтоВАЗ» планирует обновить LADA Vesta в срок – в четвертом квартале 2020 года.

Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 213

Футбол Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.

Политика В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.

Общество Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня. 258

Политика Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США. 131

Политика Порошенко снова не пришел на допрос 27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом. 9

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 4,7K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,9K