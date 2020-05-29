Коронавирус
ТАСССША прекращают все отношения с ВОЗ
Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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Футбол
Роспотребнадзор согласовал проведение матчей РПЛ со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей с болельщиками. Заполняемость стадиона должна быть не более 10%.
РЕН ТВ вчера в 11:23
Политика
Трамп отчитался о снижении числа заражений коронавирусом в США
Вашингтон, 30 мая 2020, 01:10 — REGNUM Количество заражения коронавирусом нового типа в Соединенных Штатах снижается по всей стране, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
REGNUM 18:10
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс 13:31
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Армия и оружие
В Индии опасаются активности китайских военных на спорных территориях
Как сообщает ToDay News Ufa, на границе с Индией продолжает увеличиваться присутствие китайских военных.
ToDay News Ufa 02:57
Общество
Врач рассказал о пяти способах укрепить легкие
Россиянам рассказали о пяти способах укрепить дыхательную систему.
Lenta.ru 19:28
Армия и оружие
ВМФ получит патрульный корабль «Павел Державин» раньше сроков
Как сообщили в Минобороны России, третий патрульный корабль проекта 22160 «Павел Державин» войдет в состав Военно-морского флота ранее обозначенного контрактом срока.
Военное дело 08:02
Футбол
«Ротор» может отказаться от участия в следующем сезоне РПЛ
Как сообщает издание "Советский спорт", волгоградский "Ротор" может сняться с участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона 2020/21.
Piter.tv 08:34
Культура
Словно кино про рыцарей: битва с участием двух тысяч воинов в Mount Blade II в 4К и кинематографичном формате
Видео записано в кинематографическом формате и доступно для просмотра в разрешении 4К.
3DNews 13:14
Космос
Неудачный запуск ракеты LauncherOne показали на видео
Компания Virgin Orbit рассказала, как прошел первый запуск ракеты-носителя LauncherOne, и даже выложила видео с подробностями события.
Naked Science 27 мая в 11:47
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит обновленную Lada Vesta
Несмотря на приостановку финансирования большинства новых проектов (фейслифтинги моделей не входят в их число), «АвтоВАЗ» планирует обновить LADA Vesta в срок – в четвертом квартале 2020 года.
Автоновости дня 07:34
Происшествия
В КБР на двух адвокатов завели дело за драку с полицейскими
Российская газета 03:43
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем
Издание отмечало, что в результате может сорваться 30-летний контракт между Россией и Китаем на поставку газа.
РБК вчера в 14:19
Футбол
Стамбул собрались лишить финала Лиги чемпионов УЕФА
Финальная встреча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2019/2020 должна была пройти 30 мая на «Олимпийском стадионе имени Ататюрка» в Стамбуле, однако из-за пандемии коронавируса розыгрыш турнира был приостановлен на стадии 1/8 финала.
Фергана 06:19
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Военное дело 11:31
Политика
В США рассекретили документы по экс-советнику Трампа Флинну
Разведка США рассекретила документы по экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну, сообщил в заявлении недавно утвержденный директор национальной разведки Джон Рэтклифф.
РИА Новости 16:54
Кино
На режиссерскую «Лигу справедливости» не выделили денег
Evo-rus.com 03:27
Футбол
«Байер» обыграл «Фрайбург» в матче 29 тура Бундеслиги
«Байер» временно вышел на третье место, благодаря гостевой победе над «Фрайбургом».
Спорт день за днем 16:23
Армия и оружие
Турция решила действовать против России
В Анкаре решили устроить России расправу в Чёрном море.
Avia.pro 17:31
Общество
Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня
Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 09:58
Политика
Захарова прокомментировала решение США прекратить отношения с ВОЗ
В пятницу Трамп заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
ТАСС 16:54
Политика
Порошенко снова не пришел на допрос
27 мая Государственное бюро расследований вызвало Порошенко на допрос по уголовному делу, возбужденному из-за возможной прослушки его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
РБК 07:33
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости вчера в 10:48
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Политика
Путин утвердил стратегию противодействия экстремизму в РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую редакцию Стратегии противодействия экстремизму до 2025 года.
News.ru 12:20