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Вести.RuВести.RuТрамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа ВОЗ проводить требуемые реформы.
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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

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Трамп разорвал отношения с ВОЗ

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Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

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Трамп объявил о разрыве отношений США с ВОЗ

RT на русском14:58

Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ

РИА Новости15:23
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В Подмосковье с 3 июня могут возобновить работу парикмахерские

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Цена на нефть Brent впервые с марта превысила $38 за баррель

Напомним, ранее сегодня цена на нефть WTI (West Texas Intermediate) впервые с марта превысила $35 за баррель.
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«Левада-центр»: уровень доверия россиян к Путину снова упал

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Datsun уходит с российского рынка

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В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

Позиция Белоруссии В начале года председатель правления Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров.
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Молодой папа: Овечкин показал первое совместное фото своих сыновей

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Накануне мэр столицы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня.
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На западе Москвы в магазине произошла перестрелка

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Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая раскрыли правду о происхождении коронавируса.
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не смог принять решение о снятии ограничений на Среднем Урале.
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Посещать храмы вне богослужений прихожане смогут, если показатели заболеваемости стабилизируются, а уровень охвата населения тестированием на COVID-19 будет не менее 70 на 100 тысяч населения.
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Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
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