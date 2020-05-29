Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разрывает все отношения со Всемирной организацией здравоохранения. По словам американского лидера, такое решение принято из-за отказа ВОЗ проводить требуемые реформы.

Трамп заявил о прекращении отношений с ВОЗ

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