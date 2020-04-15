Политика
Взгляд.руТрамп прекратил финансирование ВОЗ
Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.
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с чего всё началось
«Если бы ВОЗ нормально делала свою работу и отправила экспертов в Китай для объективной оценки ситуации на месте, открыто высказалась бы о недостаточной информационной открытости, вспышка заболевания могла бы быть остановлена прямо в источнике с минимальным количеством смертей»,— заявил президент США на своем очередном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.Коммерсантъ05:00
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Экономика
В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
ИА Красная Весна вчера в 07:38
Происшествия
СК завершил расследование дела пилота сгоревшего в Шереметьеве SSJ-100
RT на русском 06:09
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
По словам Пескова, президент обратится к гражданам перед совещанием с членами правительства, которое начнется около 15:00 мск.
РБК 06:33
Происшествия
В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей
"Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК.
ТАСС 05:42
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv 03:31
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня
По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года.
REGNUM 05:33
Политика
В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ
Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха».
RT на русском 02:55
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник вчера в 04:51
Общество
В Тульской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Тульской области зафиксиовано 45 новых случаев заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:33
Общество
В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.
RT на русском 06:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Наука
Эффективность блокирующего коронавирус лекарства подтвердили
Канадские вирусологи подтвердили эффективность одного из препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией.
ToDay News Ufa вчера в 22:58
Футбол
«Армавир» снялся с первенства ФНЛ
Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
RT на русском 04:02
Происшествия
В Калуге умер первый человек с коронавирусом
В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram.
Коммерсантъ 05:04
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском 13 апреля в 08:42
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста вчера в 13:16
Происшествия
В Крыму четырехлетняя девочка умерла из-за упавшего телевизора
В Крыму умерла четырехлетняя девочка, на которую дома упала тумбочка с телевизором. Следственный комитет может возбудить уголовное дело.
Российская газета 05:18
Транспорт
В Москве у входов в метро и на въездах в город образовались пробки
Мэр отметил, что сейчас очереди на входе в метро устранены.
РИА Новости 05:59
Общество
Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом
В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 05:26
Общество
Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск
Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
Радио Sputnik вчера в 10:38
Энергетика
Цены на бензин в России начали снижаться
В России на неделе с 5 по 12 апреля снизились цены на бензин.
Газета.Ru 03:26
Политика
Первые в Европе. В ФРГ увидели «осторожный позитив» по COVID-19
Ситуация с распространением коронавируса в Германии приобретает осторожную позитивную тенденцию, заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.
Радио Sputnik 06:50
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции.
RT на русском вчера в 05:55
Происшествия
В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин
В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.
Российская газета 06:32
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана.
Lenta.ru 05:54
Политика
Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении»
Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе».
Lenta.ru вчера в 18:58
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Происшествия
В Петербурге пятый пациент умер от коронавирусной инфекции
В Петербурге комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила пятую смерть от коронавирусной инфекции.
Российская газета 04:59