с чего всё началось

Соединенные Штаты приостановили взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил президент США Дональд Трамп. Американский лидер также обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы.

Экономика В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать». 3K

Происшествия В СК заявили, что проверка больницы в Уфе проводится по просьбе врачей "Поводом для проведения проверки явились обращения врачей указанной больницы через средства массовой информации в правоохранительные и надзорные органы о непринятии руководством медицинского учреждения своевременных мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы", - говорится в сообщении СК. 9

Энергетика МЭА ожидает падения спроса на нефть до рекордного низкого уровня По оценкам агентства, сокращение спроса на нефть в апреле составит 29 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 1995 года. 38

Политика В Госдуме оценили заявление о возможности удара по российскому НПЗ Ранее, как сообщало РИА Новости, директор украинского Павлоградского химического завода Леонид Шиман не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, с помощью системы залпового огня «Ольха». 3,5K

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 26

Общество В Кремле прокомментировали ситуацию с проверкой пропусков в Москве Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возникшие утром 15 апреля пробки и скопление людей в метро из-за проверки пропусков.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,1K

Наука Эффективность блокирующего коронавирус лекарства подтвердили Канадские вирусологи подтвердили эффективность одного из препаратов в борьбе с коронавирусной инфекцией. 100

Футбол «Армавир» снялся с первенства ФНЛ Президент «Армавира» Валентин Климко объявил о снятии клуба с первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 1

Происшествия В Калуге умер первый человек с коронавирусом В Калужской области зарегистрирована первая смерть пациента с коронавирусом, сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в Instagram. 13

Политика Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией. 4,1K

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 275

Общество Назван последний регион без случаев заражения коронавирусом В России случаи коронавируса выявили в 84 из 85 регионов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. 377

Общество Жителям Подмосковья рассказали, как оформить цифровой пропуск Власти Московской области рассказали, как оформить цифровой пропуск для перемещения по региону, и также пояснили, понадобится ли он для выгула собаки или похода в магазин, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона. 163

Политика Первые в Европе. В ФРГ увидели «осторожный позитив» по COVID-19 Ситуация с распространением коронавируса в Германии приобретает осторожную позитивную тенденцию, заявил на брифинге в среду официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.

Политика Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом Для остановки распространения коронавирусной инфекции COVID-19 должны быть приняты экстраординарные меры, заявил президент России Владимир Путин на встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в формате видеоконференции. 2,8K

Происшествия В Поморье задержан подозреваемый в убийстве трех женщин В поселке Октябрьский Архангельской области задержан 27-летний местный житель, который признался в убийстве трех женщин в областном центре.

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 6

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 480

Общество Назван нулевой пациент с коронавирусом в России Нулевым пациентом в России стал мужчина средних лет по фамилии Субботин, который прилетел в Москву из Милана. 1

Политика Соловьев назвал статью NYT о Путине «проявлением шизофрении» Телеведущий Владимир Соловьев оценил статью газеты The New York Times (NYT), в которой президента России Владимира Путина обвинили в «развале американского здравоохранения» и «распространении дезинформации о коронавирусе». 373

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K