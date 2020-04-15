Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
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с чего всё началось
«Если бы ВОЗ нормально делала свою работу и отправила экспертов в Китай для объективной оценки ситуации на месте, открыто высказалась бы о недостаточной информационной открытости, вспышка заболевания могла бы быть остановлена прямо в источнике с минимальным количеством смертей»,— заявил президент США на своем очередном брифинге
, посвященном ситуации с коронавирусом.
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RT на русскомвчера в 18:32

Трамп объявил о приостановке финансирования ВОЗ

РБКвчера в 20:35
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Афиша Daily 03:39
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Футбол

«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками

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СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ

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Общество

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Общество

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Кино

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Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге

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В Омской области COVID-19 выявили у жителя Кормиловского района.
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Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
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