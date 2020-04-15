Политика
Газета.RuТрамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
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с чего всё началось
«Если бы ВОЗ нормально делала свою работу и отправила экспертов в Китай для объективной оценки ситуации на месте, открыто высказалась бы о недостаточной информационной открытости, вспышка заболевания могла бы быть остановлена прямо в источнике с минимальным количеством смертей»,— заявил президент США на своем очередном брифинге, посвященном ситуации с коронавирусом.Коммерсантъ05:00
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Общество
Первый испытатель вакцины от COVID-19 рассказала об эффекте препарата
Национальная служба новостей 02:10
Энергетика
Цена Brent опустилась ниже $30 за баррель
Цена нефти марки Brent в 18.42 мск опустилась ниже показателя в $30/баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE).
Ведомости вчера в 12:36
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
Гаджеты
OnePlus официально представила новые смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro
Официальная презентация новых флагманских смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro состоялась в пустом зале.
NewInform вчера в 23:37
Здоровье
На Кубани зафиксировали 24 новых случая заражения коронавирусом
Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее 14 апреля в крае подтвердили 5 новых случаев заражения коронавирусом.
Кубань 24 03:57
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна
Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
Общество
В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах.
Афиша Daily 03:39
Общество
В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение
С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
Футбол
«Барселона» и «Челси» могут обменяться игроками
"Барселона" и лондонский "Челси" могут обменяться футболистами в предстоящее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
Газета.Ru 03:14
Политика
СБУ заявила о разоблачении генерала, работавшего на ФСБ
Общение господина Шайтанова с представителями российских спецслужб подтверждено аудио- и видеоматериалами, заявляют в СБУ.
Коммерсантъ вчера в 11:09
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Транспорт
На въездах в Москву образовались пробки из-за проверки пропусков
В метро из-за проверки пропусков всех граждан образовались очереди. Автомобильные пробки есть почти на всех въездах.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом
Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa вчера в 07:36
Политика
Мединский передаст СК списки виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский сообщил, что он передаст Следственному комитету список виноватых в сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.
Комсомольская правда 13 апреля в 16:38
Здоровье
Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса
Предсмертные слова умирающего от опасного вируса COVID-19 пациента сообщил работающий в одной из нью-йоркских медицинских учреждений врач-анестезиолог Деррик Смит.
Evo-rus.com 03:58
Общество
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
В Омской области коронавирус выявили у жителей районов
В Омской области COVID-19 выявили у жителя Кормиловского района.
Регион online 03:17
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости вчера в 14:45
Общество
Роспотребнадзор отчитался о 1,5 млн проведенных тестов на коронавирус
К 15 апреля в России проведено 1 млн 517 тыс. 992 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
РБК 04:56
Происшествия
В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
Спорт
Министр спорта Беларуси отверг вариант с остановкой чемпионата
Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук заявил, что в данный момент нет никаких предпосылок для приостановки чемпионата страны по футболу, который стартовал 19 марта и проходит в обычном режиме, в то время как во всем футбольном мире сезон приостановлен из-за распространения коронавирусной инфекции.
ProstoProSport 01:44
Общество
В Петушинском районе Владимирской области введут особый режим
Согласно подписанному Сипягиным документу, на период действия комплекса особого режима "запрещается въезд в Петушинский район и выезд из него граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) в границах территории с особым режимом".
РИА Новости 05:04
Шоу-бизнес
Киркоров поздравил Пугачеву с 71-летием и назвал ее музой
Легенде российской эстрады Алле Пугачевой исполнился 71 год. Многие звезды бросились поздравлять Примадонну с этим событием 15 апреля.
Московский Комсомолец 03:11
Происшествия
В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом
Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Экономика
В России могут вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57