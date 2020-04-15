Технологии Хакеры выставили на продажу тысячи аккаунтов Zoom Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила, что в даркнете появились объявления о продаже 4,2 тыс. аккаунтов сервиса для видеоконцеренций Zoom, из которых 31 принадлежит пользователя в домене .ru. 10

Армия и оружие Силы ПНС выбили войска Хафтара из Сабраты и захватили редкие трофеи Боевики ПНС продемонстрировали захваченные трофеи, среди которых было большое количество различных боеприпасов для стрелкового оружия, 120-мм мин, противотанковых управляемых ракет.

Здоровье В России после коронавируса может увеличиться число инвалидов Окончание пандемии коронавируса может привести к росту числа инвалидов в стране.

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Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 2,7K

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Транспорт Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие у пассажиров. 24

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