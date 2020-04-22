Президент США Дональд Трамп объявил о том, что поток иммигрантов в США будет приостановлен по крайней мере на 60 дней, сообщает Financial Times. По мнению президента, это позволит защитить американских работников, потерявших работу из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Трамп объявил о приостановке иммиграции в США на два месяца

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