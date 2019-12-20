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США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, передает Reuters. По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».

Трамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем

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