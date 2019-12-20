Политика
РБКТрамп заявил о прорыве в торговой сделке с Китаем
США достигли прорыва в торговой сделке с Китаем. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп, выступая во Флориде, передает Reuters. По словам Трампа, первая часть соглашения будет подписана «очень скоро».
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У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС 20 декабря в 10:30
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Трамп заявил о прорыве в переговорах с Китаем: сделка скоро будет подписана
Красная веснавчера в 22:40
Си Цзиньпин считает, что торговая сделка с США «выгодна всему миру»
Московский Комсомолец20 декабря в 22:54
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Футболисты «Зенита» заработали в прошлом сезоне 12,02 млн евро. Они стали лидером среди российских клубов.
Политика
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