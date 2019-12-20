Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Как сообщает ТАСС, об этом глава США заявил во время своего выступления перед студентами во Флориде.
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Дональд Трамп
У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 10:30

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Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР

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