Политика
RT на русскомТрамп заявил о прорыве в торговых переговорах между США и КНР
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Китай достигли прорыва в торговых переговорах. Как сообщает ТАСС, об этом глава США заявил во время своего выступления перед студентами во Флориде.
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У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 10:30
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Трамп провел «хороший разговор» с Си Цзиньпином по торговой сделке
Московский Комсомолецвчера в 11:11
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Вышел первый трейлер «Довода», нового фильма Кристофера Нолана
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Врач предупредила об опасности для россиян аномально теплой зимы
Аномально теплая зима несет в себе опасность для здоровья населения.
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В центре Москвы две машины загорелись после ДТП
Три человека пострадали при столкновении двух машин на Большой Садовой улице в центре Москвы, автомобили загорелись, движение перекрыто по двум полосам, сообщил РИА Новости в субботу представитель экстренных служб столицы.
Интернет
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Как информирует британская исследовательская компания Comparitech, в декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных, в которой содержалось свыше 267 миллионов телефонных номеров и идентификаторов пользователей социальной сети Facebook.
Авто
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Исполнительный президент Microsoft по играм Фил Спенсер (Phil Spencer) ответил через Twitter на статью цифровой лаборатории Eurogamer об Xbox следующего поколения.
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Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,59% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69 рублей, свидетельствуют данные торгов на 13:56 мск.
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Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Алтайском крае.