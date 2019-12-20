У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.

Вашингтон и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде. По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро».

Трамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем

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