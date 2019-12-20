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ИзвестияТрамп заявил о прорыве в торговых переговорах с Китаем
Вашингтон и Пекин достигли прорыва в торговых переговорах. Об этом в субботу, 21 декабря, заявил президент США Дональд Трамп, выступая во Флориде. По его словам, первая часть сделки между странами будет заключена «очень скоро».
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У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАТАСС вчера в 10:30
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Трамп провел «хороший разговор» с Си Цзиньпином по торговой сделке
Московский Комсомолецвчера в 11:11
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В Узбекистане начались выборы в парламент
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Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
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В Самарской области в детсады и школы доставляли испорченное мясо
Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области, в декабре этого года сотрудники "Мясная продукция" и "Мясной провиант" поставили мясную продукцию для детей в детский сад и школу, которая не отвечает требованиям безопасности.
Футбол
«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
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Экономика
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Пенсионный фонд России (ПФР) назвал даты выплаты январских пенсий и пособий.
Спорт
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Наука
Обнаружен новый ген мужского бесплодия
Исследователи обнаружили, что генетическая перестройка и варианты, влияющие на ген, известный как SYCP2, связаны с низким количеством сперматозоидов и сообщают о первых случаях, когда этот ген был задействован у четырех мужчин с бесплодием.
Армия и оружие
NI: в США признали превосходство российской артиллерии
Эксперты стратегического исследовательского центра RAND Corporation пришли к выводу, что возможности артиллерии армии США хуже, чем у России, пишет журнал National Interest со ссылкой на доклад центра.
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Скончался экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА Пшеничников
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Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
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