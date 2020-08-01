Политика
Lenta.ruТрамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
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Политика
Путин обсудил с членами Совбеза задержание россиян в Белоруссии
Задержание россиян На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии.
РИА Новости 09:49
Общество
Малышева заявила об опасности защитных масок для детей
Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева заявила об опасности защитных масок для детей.
Lenta.ru 20:47
Общество
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Здоровье
Названы главные изменения в организме человека при отсутствии секса
Эксперты назвали девять главных изменений, которые происходят с организмом из-за отсутствия интимной близости.
ФАН 29 июля в 14:29
Здоровье
О вреде дешевых каш рассказали врачи
ToDay News Ufa 11:05
Политика
Верховный суд США отказался остановить строительство стены Трампа
Верховный суд США отказал в иске двум неправительственным организациям, пытавшимся предотвратить строительство стены на границе с Мексикой.
Известия 19:15
Игры
Netflix снимет фильм по Beyond Good & Evil
Мультсериал по Splinter Cell стал лишь первым совместным проектом Ubisoft и Netflix: компании решили объединиться и для съёмок фильма по мотивам Beyond Good & Evil.
Игромания.ру 18:10
Политика
Глава МИД Армении обвинил Украину в закомплексованности
Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян обвниил Украину в закомплексованности при восприятии сути конфликта в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 18:59
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru 15:25
Происшествия
Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве
Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
Политика
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ 21:48
Политика
Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса
На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
Городовой 13:32
Армия и оружие
НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
51-летняя Светлана Бондарчук выходит замуж за молодого дизайнера
Позже информация о свадьбе Бондарчук подтвердилась, а женихом Светланы стал молодой дизайнер Сергей Харченко.
CT news 09:28
Общество
Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК
В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала.
РБК 22:26
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Российский профессиональный футболист Артем Дзюба, выступающий в составе петербургского "Зенита", рассказал о целях, которые планирует достичь вместе с командой.
CT news 20:00
Политика
Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»
Московский Комсомолец вчера в 18:56
Фигурное катание
Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко
Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Политика
Россия зеркально ответит на киберсанкции ЕС
В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Газета.Ru 08:52
Общество
Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год
Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
ТАСС 21:50
Футбол
С кем играть ЦСКА, «Ростову» и «Динамо» в ЛЕ-2020/21. Прикидываем соперников и шансы попасть в группу (их мало)
Не будет видеоассистентов и в квалификации "Динамо" Раунд старта: 2-й квалификационный Первый матч: 17 сентября (жеребьевка — 31 августа) Максимилиан Филипп / Фото: © ФК "Динамо" Москва Чтобы попасть в группу, "Динамо" нужно пройти три раунда, то есть выиграть три матча.
Матч ТВ вчера в 11:25
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском вчера в 11:05
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
На фильмы Marvel, порою, уходит намного большая сумма, а на последнюю часть "Звездных войн" потратили 275 млн долларов.
NewInform 12:46
Общество
Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета вчера в 12:07