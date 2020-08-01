Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением

Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
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Трамп рассказал о работе с Россией над ядерным соглашением

РИА Новости20:02

Трамп: США были бы рады заключить с Россией соглашение в сфере ядерного нераспространения

ТАСС18:43

США работают над ядерным соглашением с Россией

Московский Комсомолец18:58

Трамп: США будут рады заключить с Россией соглашение по ядерному оружию

Коммерсантъ18:58

Трамп: США и Россия работают над соглашением по ядерному оружию

Газета.Ru18:53

Трамп заявил о работе над ядерным соглашением с Россией

RT на русском18:44

США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию

Комсомольская правда19:57
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Задержание россиян На этой неделе стало известно о задержании 33 граждан России под Минском и на юге Белоруссии.
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РИА Новости 13:01
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Политика

Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа

Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ 21:48
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Политика

Россия ужесточила контроль на границе с Белоруссией из-за коронавируса

На границе России и Белоруссии ужесточен контроль за всеми, кто пересекает границу с обе стороны.
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Армия и оружие

НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле

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Митинг в Хабаровске в поддержку Фургала. Трансляция РБК

В Хабаровске проходит очередной несанкционированный митинг в поддержку Фургала.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе

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Семь человек погибли при столкновении двух самолетов над Аляской

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В МИД России заявили, что Москва зеркально ответит на киберсанкции Евросоюза в отношении россиян, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
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Общество

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу вечером опубликовало ежегодную финансовую выписку, в которой отражены данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год.
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Задержан организатор перевозки попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму

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Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
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