Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.

Трамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением

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