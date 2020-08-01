Политика
Lenta.ruТрамп заявил о работе с Россией над ядерным соглашением
Президент США Дональд Трамп заявил о работе с Россией над «ядерным соглашением по нераспространению». Об этом он сообщил во время общения с журналистами.
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Общество
Актеры «Современника» отреагировали на уход Гармаша из театра
РБК вчера в 14:57
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 07:25
Политика
Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет
Вакцина от коронавирусной инфекции, которая разрабатывается российскими учеными, формирует иммунитет у 100 процентов добровольцев, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Lenta.ru вчера в 16:06
Общество
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 год
Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 млн, следует из ежегодной финансовой выписки, опубликованной CNN.
РБК вчера в 23:34
Здоровье
Врачи назвали три главных «ночных» признака диабета
Тревожный признак – если в вечернее время повышается температура тела и появляется беспричинная раздражительность.
Московский Комсомолец вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала фигуру в купальнике после похудения
Актриса Мария Кожевникова блеснула стройной фигурой в слитном купальнике. Снимок знаменитость разместила в своем Instagram.
Территория новостей вчера в 10:20
Транспорт
ГИБДД начала выдавать водительские удостоверения нового образца
Водители, которые получили и заменили водительские удостоверения, стали получать документы нового образца.
SpeedMe 30 июля в 15:52
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла от тренера Тутберидзе в группу Плющенко
Алена Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе с 2017 года. В прошлом сезоне она стала чемпионкой Европы и победительницей Гран-при.
Вести.Ru вчера в 09:23
Общество
В Хабаровске проходит очередная акция в поддержку Фургала
Коммерсантъ вчера в 22:55
Игры
Опубликован новый трейлер Bright Memory: Infinite
Китайские разработчики представили новый трейлер полноценной версии шутера Bright Memory.
Vevby.ru вчера в 11:18
Происшествия
Охлобыстин рассказал, что поменялось в «Современнике» без Ефремова
В репертуаре театра "Современник" больше не будет спектакля "Анархия", в котором Михаил Ефремов играл одну из основных ролей, заявил газете "Известия" актер Иван Охлобыстин.
РИА Новости вчера в 22:18
Политика
Белоруссия передала Украине список задержанных граждан России
Киев, 31 июля 2020, 13:43 — REGNUM МИД Белоруссии передал в Киев список задержанных граждан России с просьбой проверить их на причастность к совершению преступлений на украинской территории, в частности — участвовали ли они в боевых действиях в Донбассе.
REGNUM вчера в 06:43
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском вчера в 10:12
Футбол
Руководство «Барселоны» предложило Виллиану контракт на три года
Лондон, 31 июля 2020, 18:49 — REGNUM По информации Sky Sports, руководство каталонской «Барселоны» предложило 31-летнему бразильскому вингеру «Челси» Виллиану контракт на три года.
REGNUM вчера в 11:49
Экономика
Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 30 июля в 04:59
Общество
Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Россия может возобновить международное авиасообщение со всеми странами с 11 августа, сообщили источники ТАСС.
Коммерсантъ вчера в 21:48
Происшествия
Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
Муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину отпустили из Следственного комитета под подписку о невыезде.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов
Сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Лебедев станет пожизненным пэром и таким образом войдет в палату лордов — верхнюю палату парламента Великобритании.
РБК вчера в 22:35
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 июля в 17:01
Технологии
Названы сайты, которые не стоит посещать через общественный WI-Fi
При использовании общественного Wi-Fi не стоит заходить на сайты финансовых сервисов, проверять почтовые ящики и сидеть в соцсетях, рассказали эксперты.
Московский Комсомолец вчера в 20:42
Футбол
Юран покинул пост главного тренера «Химок»
51-летний специалист был назначен главным тренером команды в конце января этого года, довел химчан до второго места в турнирной таблице ФНЛ и, соответственно, вывел в Премьер-лигу, а также сделал команду призером Олимп Кубка России - в финале красно-черные уступили петербургскому "Зениту" со счетом 0:1.
Газета.Ru вчера в 15:25
Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму
В Крыму на трассе «Таврида» вблизи Белогорска при столкновении микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.
Krym.News вчера в 02:16
Экономика
Особое мнение: Сергей Гуриев
НОВОСТИ / РЕКЛАМА И. Воробьева ― Продолжается программа "Особое мнение". Сергей Гуриев, профессор экономики института Sciences Po.
Эхо Москвы вчера в 15:25
Политика
34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко прошел в Минске
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 вчера в 02:37
Общество
ВОЗ зафиксировала новый рекорд по числу случаев COVID-19 за сутки
Всего с начала пандемии, согласно информации организации, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигло 17,1 млн, число жертв составляет 668 910 человек, за сутки умерли 6812.
РБК вчера в 17:57
Кино
Студия Pixar анонсировала выход полнометражного мультфильма «Лука»
ToDay News Ufa вчера в 05:27
Армия и оружие
Израиль поможет Украине модернизировать ее истребители МиГ-29
Компания Elbit Systems в Израиле получила пакет документов, предоставляющий ее специалистам право на проведение работ по модернизации истребителей МиГ-29, состоящих на вооружении ВВС Украины.
Актуальные Новости вчера в 11:52
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском вчера в 03:57