Политика
Lenta.ruТрамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире
Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.
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Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
RT на русском 06:21
Политика
СБ ООН не принял российскую резолюцию по гуманитарной помощи Сирии
Совет Безопасности ООН в очередной раз не принял российский вариант резолюции о механизме трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Коммерсантъ 19:43
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia 04:18
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС.
Известия 22:43
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru 16:22
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 20:52
Шоу-бизнес
Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему
Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера.
Газета.Ru 06:23
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com 07:44
Политика
В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР
Российская газета 05:19
Общество
Илон Маск сообщил о разговоре с семьей конструктора Сергея Королёва
Лос-Анджелес, США, 11 июля 2020, 04:05 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообщался с семьей советского конструктора и академика Сергея Королёва.
REGNUM 21:05
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Политика
Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО
Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.
ТАСС 22:24
Космос
Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано
Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности.
Машины и Механизмы 08 июля в 03:15
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.
Газета.Ru 15:28
Армия и оружие
Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году
РИА Новости 10:16
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Музыка
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей
В пятницу, 10 июля, стало известно о том, что новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти 6 млн пользователей.
Piter.tv 01:16
Игры
Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года
Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.
Известия 17:58
Авто
Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья
Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с.
Letnews.ru 12:29
Происшествия
Пострадавшей женщине в горах Восточного Саяна оказали помощь
Напомним, накануне вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями пожарно-спасательной службы Иркутской области вылетел по информации, что на территории Республики Бурятия произошел несчастный случай — обвал камней, в результате чего женщина получила травмы обеих ног в верховьях реки Ара-Ошей.
Сибирские Новости 22:40
Здоровье
Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией
В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.
КузПресс 07:21
Здоровье
В России заявили о высокоэффективном препарате от коронавируса
Препарат от коронавируса «Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 17:41
Космос
Двигатели «Прогресс МС-15» скорректируют в субботу орбиту МКС
Госкорпорация сообщает, что с целью формирования рабочей орбиты МКС перед запуском транспортного грузового космического корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого "Союз МС-17" запланирована коррекция орбиты.
Народные новости 22:14