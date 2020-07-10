Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,7K

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде Не менее трех человек пострадали в результате хлопка газа в одном из многоквартирных домов Нижнего Новгорода, сообщили 11 июля в МЧС. 1

Политика Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. 1,6K

Политика В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний. 1

Шоу-бизнес Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. 135

Общество Илон Маск сообщил о разговоре с семьей конструктора Сергея Королёва Лос-Анджелес, США, 11 июля 2020, 04:05 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пообщался с семьей советского конструктора и академика Сергея Королёва.

Политика Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России. 119

Политика Трамп заявил, что не собирается выводить США из НАТО Американский президент Дональд Трамп не хочет выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Космос Блестящее вещество на обратной стороне Луны идентифицировано Ученые смогли определить только плагиоклаз, в количестве около 38 процентов. Состав абсолютно обычный для лунной поверхности. 2

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.

Политика Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter. 3K

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 39

Происшествия В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости. 4

Игры Amazon отложила релиз онлайн-игры New World до 2021 года Дочерняя компания Amazon — Amazon Game Studios — перенесла релиз своей масштабной массовой онлайн-игры New World на весну 2021 года.

Авто Суперкар Nissan GT-R подготовили для бездорожья Тюнинг-ателье из Нидерландов Classic Youngtimers Сопsиlтапсу показало доработанный японский суперкар Nissan GT-R, превращенный во внедорожного монстра, мощность которого превышает 600 л.с. 2

Происшествия Пострадавшей женщине в горах Восточного Саяна оказали помощь Напомним, накануне вертолёт Ми-8 МЧС России с пятью спасателями пожарно-спасательной службы Иркутской области вылетел по информации, что на территории Республики Бурятия произошел несчастный случай — обвал камней, в результате чего женщина получила травмы обеих ног в верховьях реки Ара-Ошей. 4

Здоровье Кузбасс преодолел порог в 2000 заболевших коронавирусной инфекцией В количественном отношении, регион за неделю преодолел порог в 2000 заболевших.