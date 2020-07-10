Президент США Дональд Трамп заявил о разработке гиперзвуковой ракеты, которая превзойдет существующие в мире аналоги, так как сможет развить скорость в 17 раз больше.

Трамп заявил о разработке самой скоростной гиперзвуковой ракеты в мире

Наука Использование смартфонов не влияет на объем мозга подростков Научные специалисты Барселонского института глобального здоровья (ISGlobal) не обнаружили корреляции между частотой использования девайсов с беспроводным подключением к интернету и уровнем мозга у подростков. 18

Футбол «Торпедо» разгромило «Спартак-2», Газизов присутствовал на матче Владелец «Спартака» Леонид Федун и новый генеральный директор клуба Шамиль Газизов посетили контрольный матч «Спартака-2» с «Торпедо».

Футбол «Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.

Шоу-бизнес Подруга Ефремова заявила, что его семья готовится к худшему Семья заслуженного артиста России Михаила Ефремова готовится к тому, что ему дадут реальный тюремный срок - и они будут вынуждены сами находить средства на существование, заявила подруга актера. 132

Футбол Тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на остаток сезона РПЛ Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 500 тысяч рублей, Шамиль Газизов приступил к работе генеральным директором клуба, а его коллеге из "Зенита" Александру Медведеву грозит наказание за провокационное заявление в адрес красно-белых.

Политика Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала Дмитрий Песков, занимающий должность пресс-секретаря президента Российской Федерации Владимира Путина, прокомментировал недавнее высказывание Владимира Жириновского по ситуации с задержанием Сергея Фургала (занимает должность губернатора Хабаровского края). 564

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 43

Общество США решили ввести пошлины на товары из Франции на сумму $1,3 млрд Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года власти США заявили, что могут ввести дополнительные ограничительные меры на продукцию французских компаний в ответ на введение Францией цифрового налога. 9

Хоккей Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.

Футбол «Сельта» выкупит Смолова у «Локомотива» Футбольный агент Герман Ткаченко сообщил, что испанская «Сельта» согласовала с российским «Локомотивом» трансфер нападающего сборной России Федора Смолова.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,4K

Политика Politico: Трамп смягчил наказание фигуранту «российского дела» Президент США Дональд Трамп смягчил наказание бывшему советнику Роджеру Стоуну, признанному виновным в попытке помешать расследованию предполагаемых связей между предвыборной кампанией Трампа и Россией.

Футбол «Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита» Совет директоров во главе с председателем Сергеем Михайловым направил жалобу в Российский футбольный союз, указав на то, что шутка неуместная и не входит не в какие рамки уместного юмора. 8

Происшествия Более 60 человек погибли в Японии из-за ливней По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести. 12

Наука Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.