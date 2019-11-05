Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

с чего всё началось

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ. Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Музыка Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.

Политика Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.

Политика Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией Глава минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".

Происшествия В Нижнем Новгороде беременную девушку зарезали и сожгли В Нижнем Новгороде после пожара в квартире было обнаружено тело 20-летней беременной девушки с колото-резанными ранениями.

Происшествия Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В японском Microsoft перешли на четырехдневную рабочую неделю Японское отделение компании Microsoft в тестовом режиме ввело четырехдневную рабочую неделю, сообщает CNBC.

Армия и оружие Солдаты НАТО обвинили русских в издевательствах по телефону В голландском министерстве обороны факт издевательства подтвердили, но комментировать его масштабы отказались.

Игры На BlizzCon 2019 показали новые арты из Diablo IV В рамках презентации Blizzard представила арты и скриншоты из Diablo IV, а также поделилась информацией о различных уровнях экипировки.

Общество На юго-востоке Москвы начался «Русский марш» Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.

Кино Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов Хидэо Кодзима в интервью BBC заявил, что его студия Kojima Productions в будущем займется созданием фильмов.

Происшествия В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0 Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 в Чили. Об этом информирует Геологическая служба США (USGS).

Экономика МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.

Здоровье Врачи перечислили сигналы организма, которые нельзя игнорировать Ломкие, редкие волосы, секущиеся на концах, могут говорить о том, что в организме существует дефицит витамина А. Кроме того, это может свидетельствовать о недостаточном количестве железа и цинка.

Футбол «Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром» ФК «Ростов» завершил первый круг РПЛ 3 ноября матчем с «Краснодаром».

Армия и оружие Почему «Булава» не летает на запад 30 октября атомный стратегический подводный ракетоносец К-549 «Князь Владимир» (проект 955А «Борей-А») впервые произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-30 «Булава» из акватории Белого моря, поразив условную цель на полигоне Кура (Камчатка).

Общество Персонально ваш: Владимир Пастухов М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.

Автоспорт Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.

Политика Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.

Политика Столтенберг пообещал, что Украина вступит в НАТО Украина вступит в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью телеканалу "1+1".