Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.

с чего всё началось

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ. Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.

Трамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

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