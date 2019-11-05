Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем

Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ. Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Трамп заявил, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР

Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.
ТАСС16:42

Подробнее о событии

Трамп заявил, что США хотят заключить сделку по контролю над вооружениями с Россией и КНР

ТАСС16:42

Трамп рассказал про переговоры с Россией и КНР по контролю над вооружениями

РИА Новости17:11

Трамп: США стремятся к сделке с Россией по контролю над вооружениями

RT на русском16:54

США планируют заключить новую сделку по контролю над вооружениями

Московский Комсомолец16:50

Трамп пожелал заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Известия17:19

США стремятся заключить с РФ соглашение по контролю над вооружениями

РЕН ТВ16:40

Трамп: Хотим заключить сделку по контролю над вооружениями с РФ и КНР

Российская газета17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия

Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.
АСТВ 06:58
Политика

Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Известия 12:21
Космос

Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют

В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
RuNews24.ru 15:29
Политика

США официально заявили о выходе из Парижского соглашения

США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
REGNUM 17:06
Общество

Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании

Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
РБК вчера в 17:23
Общество

Персонально ваш: Владимир Пастухов

М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Эхо Москвы 10:51
Общество

В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных

По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
РЕН ТВ 14:51
Общество

Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву

Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Kazanfirst.ru 05:35
Экономика

Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой

Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
РБК 02 ноября в 01:00
Общество

Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru 10:08
Экономика

Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке

Жесткая господдержка На различных форумах новостроек покупатели жалуются, что в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить льготный жилищный кредит с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса.
Известия 16:01
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Слово и Дело 11:10
Гаджеты

Redmi K30 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G

Политическая Экспертиза вчера в 23:55
Происшествия

Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили

РБК 08:42
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Футбол

Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Газета.Ru 11:35
Политика

Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России

Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Российская газета 12:47
Музыка

Coldplay представили на SNL новую песню «Everyday Life»

Афиша Daily вчера в 11:38
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском 09:44
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 09:43
Политика

Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:46
Музыка

Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу

Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Культура

Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку

Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
ГЛАС.RU 08:34
Политика

В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли

Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
РИА Новости 14:42
Космос

Россияне смогут увидеть транзит Меркурия по диску Солнца

Актуальные Новости 02 ноября в 13:00
Интернет

Компания Facebook обновила логотип

Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Общество

Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов

В личной жизни звезды советуют осознать свои ошибки и попробовать их исправить.
Primpress.ru вчера в 19:43
Игры

Blizzard показала геймплей Diablo 4

Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
Android-robot.com 11:21
Музыка

Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей

Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Футбол

«Краснодар» избежал поражения от «Ростова» в матче РПЛ

Газета.Ru вчера в 10:29
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное