Политика
Газета.RuТрамп заявил о сделке по контролю над вооружениями с Россией и Китаем
Вашингтон намерен заключить новое соглашение в сфере контроля над вооружениями с Россией и Китаем, передает ТАСС. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос об истечении срока действия ДСНВ. Он отметил, что договор, возможно, будет заключен с еще несколькими странами.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Соединенные Штаты хотят заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями.ТАСС16:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
Мужчину на костылях сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло сегодня, 4 ноября, около 10 часов вечера в Южно-Сахалинске.
Политика
Путин уволил десять генералов СК, МЧС и МВД
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении 10 генералов Следственного комитета, МЧС и МВД.
Космос
Во время испытания новейшего космического корабля не раскрылся парашют
В пресс-релизе NASA сообщается о том, что система спасения была спроектирована с тремя парашютами, однако успешное раскрытие только двух из них является приемлемым с точки зрения параметров испытания и обеспечения безопасности членов экипажа.
Политика
США официально заявили о выходе из Парижского соглашения
США инициировали процедуру выхода из Парижского соглашения по климату, заявил 4 ноября госсекретарь США Майк Помпео в Twitter.
Общество
Главу McDonald’s уволили за любовную связь с сотрудницей компании
Хотя 52-летний Истербрук разведен, а любовная связь была по обоюдному согласию, топ-менеджер нарушил корпоративные правила, запрещающие романы между работниками корпорации, сообщает The Wall Street Journal.
Общество
Персонально ваш: Владимир Пастухов
М. Максимова ― Был бы большой коллапс, большой бум. Спасибо, это было Владимир Пастухов, научный сотрудник University college of London.
Общество
В США ФБР и медцентры расследуют факты хищений биоданных
По данным газеты, расследование касается 180 случаев вероятного хищения интеллектуальной собственности в 71 научной организации, в том числе в самых значительных медцентрах США.
Общество
Вывезший детей из Швеции Денис Лисов благополучно вернулся в Москву
Семья Лисовых — муж, жена и дочь — уехали в Швецию из Хабаровска. В Швеции у них родились ещё две девочки.
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия-2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Экономика
Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке
Жесткая господдержка На различных форумах новостроек покупатели жалуются, что в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить льготный жилищный кредит с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса.
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Гаджеты
Redmi K30 станет самым бюджетным смартфоном с поддержкой 5G
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Футбол
Дзюба оценил шансы «Зенита» в матче с «РБ Лейпциг»
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил шансы петербургской команды в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпиона против "РБ Лейпциг", передает ТАСС.
Политика
Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили санкции против России
Ранее, 12 сентября, Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении 170 граждан России и Украины, а также - против 44 юридических лиц, в первую очередь из ДНР и ЛНР.
Музыка
Coldplay представили на SNL новую песню «Everyday Life»
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
Политика
Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»
Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
Политика
Киев заявил о готовности к прекращению транзита газа с Россией
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев готов к прекращению транзита газа с Россией, передает РИА "Новости".
Музыка
Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу
Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
Культура
Дженсен Эклс превратил арест Джареда Падалеки в шутку
Дженсен Эклс сообщил, что у его коллеги по сериалу были «плохие выходные» и он надеется, что фанаты смогут показать ему свою любовь и поддержку, чтобы такой ситуации не повторилось.
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
Инцидент в Керченском проливе В ноябре прошлого года три украинских военных корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря.
Космос
Россияне смогут увидеть транзит Меркурия по диску Солнца
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Общество
Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов
В личной жизни звезды советуют осознать свои ошибки и попробовать их исправить.
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Blizzard анонсировала выход игры Diablo 4, соответствующее сообщение появилось на официальном сайте компании.
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Футбол