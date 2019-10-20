Политика

РБКРБКТрамп заявил о симпатии к россиянам и назвал Клинтон сумасшедшей

Президент США Дональд Трамп назвал экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон сумасшедшей из-за высказываний об американских политиках, которые, по ее мнению, играют на руку России.
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Трамп признался в любви к россиянам

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Названы причины любви Трампа к России

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Трамп признался в симпатии к россиянам

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Трамп заявил, что Клинтон сошла с ума

ТАСС00:24
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В ПФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию

При отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно, пишет "Российская газета".
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Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами.
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Испанские диетологи в разговоре с La Vanguardia назвали заблуждением утверждение, что "есть можно все, но в меру", и перечислили ряд продуктов, которые стоит исключить из рациона.
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В четверг после подписания нового соглашения об условиях Брекзита Евросоюз объявил, что он готов предоставить Лондону новую отсрочку.
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Причиной пожара в жилом доме в Ярославской области стал поджог

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Газета.Ru 03:28
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Происшествия

Один из пропавших без вести при прорыве дамбы найден живым

Один из шестерых пропавших без вести при прорыве дамбы в Красноярском крае найден живым, передает РИА "Новости".
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Авто

Эксперты рассказали, какое машинное масло может «убить» двигатель

Специалисты портала «АвтоВзгляд» рассказали об ошибках, которые совершают водители при замене масла в автомобиле.
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Лавров рассказал о «разводках» в дипломатии

В современных отношениях между странами не всегда нужно сразу же отвечать на какой-то негативный шаг, заявил в интервью "Россия-1" глава МИД РФ Сергей Лавров.
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«Спартак» мог надолго стать фаворитом номер один в нашем чемпионате». 47 вопросов Дмитрию Аленичеву

Зачем красно-белые топчут и топят «Спартак»
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Общество

Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса

Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
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Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
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ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

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Массовая драка произошла в Сочи на турнире ММА

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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Жители грузинской Кутаиси устроили акцию протеста около здания театра имени Месхишвили, сообщает "Интерфакс".
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Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ брехней

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В Росстандарте рассказали о новом методе борьбы с недоливом на АЗС

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В России увеличилась средняя продолжительность жизни

Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года, сообщили в пресс-службе Минздрава России.
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Происшествия

Пожар на заводе «Полимерпласт» в Тюмени локализовали

Возгорание на заводе "Полимерпласт" в Тюмени локализовали, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе МЧС РФ.
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Космос

Астронавты Кук и Мейр вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Астронавты НАСА Кристина Кук и Джессика Мейр вернулись в шлюзовой отсек МКС, завершив продолжавшийся около семи часов первый "исключительно женский" выход в открытый космос, НАСА ведет прямую трансляцию.
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Один человек погиб в результате ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

В Крыму один человек погиб, еще шесть пострадали в результате аварии с участием легковушки и микроавтобуса.
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Назван самый популярный сериал на Netflix

Стриминговый сервис Netflix назвал свои самые популярные сериалы. Об этом сообщает портал Deadline.
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Кейт Миддлтон: визит в Пакистан был «фантастическим»

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Американский политический и государственный деятель, член Палаты представителей Конгресса США от 2-го избирательного округа Гавайев, член комитета Палаты представителей по иностранным делам, бывший вице-председатель Демократического национального комитета, первый в истории США член конгресса индуистского вероисповедания. Майор Национальной гвардии США. Ветеран Иракской войны. В январе 2019 года объявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в США 2020 года.
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