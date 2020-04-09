Коронавирус
Долг.рфТрамп заявил о сокращении добычи нефти США
Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+. Он также намекнул, что в его распоряжении масса вариантов, как поступить, если Россия и Саудовская Аравия опять не договорятся и не сократят свою добычу.
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Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Добавили в новый геймпад еще и микрофон, поэтому игроки смогут общаться без гарнитуры. Вместо кнопки Share теперь появилась кнопка Create.
Здоровье
Коронавирус поражает головной мозг
Во время обследования выяснилось, что вирус поразил участки мозга, отвечающие за речь, вкус и обоняние.
Экономика
В России упало производство бензина
За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
Космос
Телескоп Chandra нашел намеки на неравномерное расширение Вселенной
Космос
«Союз МС-16» с экипажем МКС стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Наука
Подавляющее коронавирус за 48 часов лекарство оказалось ветеринарным
Австралийские ученые обнаружили, что антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение коронавируса в клеточных культурах до 48 часов.
Общество
«Русский репортер» сообщил о прекращении выпуска журнала
Журнал «Русский репортер» (учрежден медиахолдингом «Эксперт») больше не будет издаваться, его редакция получила письма о расторжении трудовых договоров, сказано в заявлении редакции на странице журнала в Facebook.
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Наука
Палеонтологи выяснили рацион крохотного динозавра
Ранее NEWS.ru рассказывал о находке американских палеонтологов.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Общество
Нашествие хамсы на поселок в Крыму сняли на видео
В поселке Черноморское в Крыму произошло нашествие хамсы. Очевидцы сняли случившееся на видео, записи были опубликованы в Instagram.
Гаджеты
Глава OnePlus зашёл с козырей, опубликовав ночные фото, сделанные на OnePlus 8 Pro
Было опубликовано две фотографии в разрешении 12 Мп: первая сделана на OnePlus, а вторая — «на другой флагман» (какой именно — не указано).
Музыка
Организаторы Евровидения предложили фанатам спеть на конкурсе
Ранее стало известно о новых правилах Евровидения. Так, участники музыкального конкурса в 2021 году должны будут выступать с новыми песнями.
Общество
Путин предложил новые меры поддержки в условиях пандемии
Президент России Владимир Путин объявил новые меры поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Исследователи из Японии получили экспериментальное доказательство гипотезы Альберта Эйнштейна, согласно которой время ускоряется при ослаблении гравитации.
Общество
Клименко посоветовал ресторатору Затуливетрову поехать в Коммунарку после ультиматума Смольному
Клименко предложил съездить Затуливетрову в больницу в Коммунарке, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией, перед тем, как принимать решение об открытии ресторанов.
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Шоу-бизнес
71-летний Борис Грачевский показал новорожденного сына
8 апреля 71-летний режиссер и отец детского юмористического киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский вновь стал отцом.
Общество
Росавиация сформировала график вывозных авиарейсов до 13 апреля
Москва, 9 апреля 2020, 20:38 — REGNUM Росавиация согласовала с оперативным штабом при правительстве график авиарейсов для вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля, сообщает пресс-служба федерального агентства.
Общество
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции
В московских больницах введены новые подходы для лечения инфекции В Москве больше не будут делить пациентов на больных пневмонией и тех, кто инфицирован коронавирусом.
Здоровье
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус»
В России объяснили порядок постановки диагноза «коронавирус».
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что сделала пластическую операцию
Лолита призналась, что "подрезала глаза". Пластическая операция, по словам певицы, ей понадобилась из-за растяжения век.
Общество
Рязанские власти отчитались о ситуации в Заокском
О планах и уже проведенных работах в Заокском сельском поселении отчиталось региональное правительство.
Здоровье
Потерялся коронавирус: десант из Киева ищет болезнь в «чистом» регионе
Киев, 9 апреля 2020, 15:27 — REGNUM Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сегодня, 9 апреля, лично прибыл в Николаев, чтобы разобраться, почему в Николаевской области до сих пор не зафиксировано ни одного случая коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
В Петербурге утвердили штрафы за нарушение самоизоляции
ЗакС Петербурга в первом чтении одобрил введение штрафов для нарушителей самоизоляции.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии
Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.