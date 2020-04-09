Коронавирус

Долг.рфДолг.рфТрамп заявил о сокращении добычи нефти США

Дональд Трамп, президент США, сообщил, что американские производители нефти уже сократили добычу, не дожидаясь встречи ОПЕК+. Он также намекнул, что в его распоряжении масса вариантов, как поступить, если Россия и Саудовская Аравия опять не договорятся и не сократят свою добычу.
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ТАССвчера в 19:15

Трамп рассказал об ожиданиях от встречи ОПЕК+

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