Политика
Газета.RuТрамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС. По словам Трампа, новая разработка будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.
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с чего всё началось
На своей персональной странице в Facebook она привела цитаты президента Соединенных Штатов Америки из зарубежных СМИ, в которых он утверждает, что американская сторона имеет «много интересного» на стадии разработки.ТК Звезда16:30
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Политика
ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии
ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».
Парламентская газета 08:03
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле достиг почти 30 тысяч
ToDay News Ufa 13:01
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Экономика
США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции
Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер.
Известия 17:43
Происшествия
Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей
«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
Спорт
Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку
На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
Вести.Ru 16:47
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada
«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Космос
Астрономы обнаружили ранее неизвестные объекты в Космосе
Ученые из Австралии в конце 2019 года обнаружили 3 неизвестных круглых объекта в космосе. Они были заметны только в инфракрасных диапазонах.
МедиаПоток вчера в 08:37
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
ToDay News Ufa 04:18
Политика
Россия и Китай заблокировали резолюцию СБ ООН по Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН по гуманитарной помощи Сирии.
Вести.Ru 07 июля в 19:44
Автоспорт
Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят рискует остаться без команды.
Газета.Ru вчера в 13:25
Экономика
Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 05:40
Футбол
Слуцкий вспомнил о работе в сборной России
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".
Газета.Ru 17:20
Общество
Тропический шторм «Фэй» достиг берегов Нью-Джерси
РИА Новости 18:00
Автоспорт
Фернандо Алонсо вернулся в «Формулу-1», став пилотом Renault
Команда Renault объявила о подписании контракта с двукратным чемпионом мира по автогонкам класса "Формула-1" Фернандо Алонсо.
Интерфакс-Спорт 08 июля в 07:10
Шоу-бизнес
Бондарчук готовится к переезду в квартиру за 80 миллионов рублей
Режиссер закончил обустраивать свою квартиру в Брюсовом переулке, которая была куплена два года назад за 80 миллионов рублей.
Вести Подмосковья 05:30
Шоу-бизнес
Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина
Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги.
Evo-rus.com 04:14
Общество
В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:59
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Газета.Ru 18:05
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
Екатеринбург, 10 июля 2020, 19:21 — REGNUM В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Происшествия
Полиция применила слезоточивый газ во время протеста в Белграде
Полиция и жандармерия вытеснили протестующих с площади перед зданием Народной скупщины (парламента) Сербии и применили слезоточивый газ.
ТАСС 17:36
Политика
В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.
RT на русском 16:21
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
Для детей появится специальная вакцина от коронавируса
Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 17:42
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34