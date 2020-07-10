Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС. По словам Трампа, новая разработка будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.
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 она привела цитаты президента Соединенных Штатов Америки из зарубежных СМИ, в которых он утверждает, что американская сторона имеет «много интересного» на стадии разработки.
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Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку

На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.
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