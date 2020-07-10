с чего всё началось

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают самую скоростную ракету в мире, передает ТАСС. По словам Трампа, новая разработка будет развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги.

Трамп заявил о создании самой скоростной ракеты в мире

Политика ЮНЕСКО призвала Турцию сохранить статус собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает Турцию не менять статус собора Святой Софии в Стамбуле и не превращать его в мечеть. Об этом сообщает РИА «Новости».

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 66

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 38

Экономика США приняли решение вести пошлину в 25% на товары из Франции Власти США приняли решение ввести торговые пошлины в 25% на товары из Франции общей суммой в $13 млрд, однако пока оно не вступит в силу, заявил 10 июля торговый представитель США Роберт Лайтхизер. 1

Происшествия Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей «Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете». 199

Спорт Скончалась 27-летняя чемпионка мира по шорт-треку На 28 году жизни скончалась чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Пхенчхане по шорт-треку Лара ван Рейвен.

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля. 4,3K

Космос Астрономы обнаружили ранее неизвестные объекты в Космосе Ученые из Австралии в конце 2019 года обнаружили 3 неизвестных круглых объекта в космосе. Они были заметны только в инфракрасных диапазонах. 5

Футбол Слуцкий вспомнил о работе в сборной России Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, с которым столкнулся во время работы в сборной России, передает "Матч Премьер".

Шоу-бизнес Пелагея подала встречный иск на Ивана Телегина Иван Телегин, в свою очередь, захотел разделить совместно нажитое имущество, а именно «ипотечный» дом и квартиру, которую купила мать экс-супруги. 126

Политика В МИД России назвали контрпродуктивным выход США из ВОЗ Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «Дума ТВ» заявил, что Москва считает выход США из Всемирной организации здравоохранения контрпродуктивным.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 42

Общество Для детей появится специальная вакцина от коронавируса Для детей будет создана отдельная вакцина от коронавируса, заявила в эфире телеканала "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова. 89