Политика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаТрамп заявил о стремлении заключить ядерное соглашение с Россией

Достижение договоренности по ядерному нераспространению с Россией было бы отличным результатом совместной работы, заявил президент США Дональд Трамп 31 июля, отвечая на вопросы журналистов на встрече с представителями властей штата Флорида.
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Проанализировав уголовные производства, возбуждённые следственными органами Украины по факту причастности к пандемии коронавируса, следует отметить, что имеет место завышение показателей, а иногда и умышленное возбуждение уголовных дел, которые отношения к заболеваемости COVID-19 не имеют.
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В августе в России вступит в силу ряд изменений в законодательстве.
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Кравчук выступил против особого статуса Донбасса

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