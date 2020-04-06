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Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
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Дональд Трамп
Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 21:32

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Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

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Московский Комсомолецвчера в 19:53

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Здоровье

Первая заболевшая коронавирусом амурчанка готовится к выписке

Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
АСН24 вчера в 22:59
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
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ТАСС вчера в 04:55
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В клипе снялись многие звезды отечественного спорта, кино и шоу-бизнеса. В основном, друзья самой Ольги.
7Дней.ру 03 апреля в 12:30
Общество

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года.
РБК вчера в 12:23
Экономика

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Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
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Политика

Трамп пожелал выздоровления госпитализированному из-за вируса Джонсону

Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого накануне госпитализировали из-за длительного сохранения симптомов коронавируса.
РБК вчера в 20:38
Экономика

Меры поддержки: что делает город для бизнеса

Центр поддержки экономики Москвы Метро в два раза снизит плату за право торговли на его территории Поддержка резидентов, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса Второй пакет мер поддержки предполагает помощь резидентам Московского инновационного кластера, занятым в ИТ-сфере, промышленности и науке, а также малых и средних предприятий в сфере гостиничного бизнеса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:09
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Происшествия

В Забайкалье сообщили результаты анализов летевших с больной COVID-19

Анализ не подтвердил коронавирусную инфекцию COVID-19 у пассажиров авиарейса Москва-Чита, которые летели вместе с первой заболевшей жительницей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

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Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Экономика

Экономисты ожидают двухлетнюю рецессию в России

Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
UfaTime.ru вчера в 08:28
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В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась

РИА Новости вчера в 23:46
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings вчера в 14:27
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

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РИА Новости вчера в 10:50
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Общество

Генсек ООН заявил о вспышке насилия в семьях в условиях карантина

Мир столкнулся со вспышкой домашнего насилия в отношении женщин после введения во многих государствах карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС вчера в 21:53
Здоровье

Владимир Уйба рассказал о тестировании жителей Коми на коронавирус

Врио главы Коми Владимир Уйба записал видеообращение для жителей региона и рассказал о мерах борьбы с коронавирусом.
Невские Новости вчера в 12:22
Армия и оружие

Высокопоставленные официальные лица США предупреждают о «Перл-Харборе»

Два высокопоставленных представителя администрации Трампа публично предупредили американскую общественность, заявив, что следующая неделя, когда ожидается, что вспышка достигнет своего пика в таких местах, как Нью-Йорк, будет «нашим Перл-Харбором», сообщает The New York Times.
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Дочь Ларисы Гузеевой уличила свою мать во лжи

За кадром вместе с Гузеевой находилась и ее дочь Ольга Бухарова. Вместе с ней Лариса решила выпить по бокалу вина.
7Дней.ру вчера в 23:57
Происшествия

В Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев COVID-19

Красноярск, 6 апреля 2020, 05:28 — REGNUM На утро 6 апреля у жителей города Красноярска зарегистрировано 29 случаев коронавирусной инфекции (плюс четыре за сутки), в том числе пять человек выздоровели (плюс один за сутки).
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Турецкая вакцина от коронавируса успешно испытана на животных

Piter.tv вчера в 14:46
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Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок

Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал тех, кто жалуется на нехватку масок в аптеках.
РИА Новости вчера в 23:55
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Интерфакс вчера в 19:39
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета вчера в 20:39
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ вчера в 11:48
Общество

Коронавирус: на Урале расширили перечень разрешённых товаров

Екатеринбург, 6 апреля 2020, 06:15 — REGNUM В Свердловской области расширен перечень товаров, которые можно изготавливать и поставлять для последующей реализации населению.
REGNUM вчера в 23:15
Общество

Королева Елизавета II сравнила пандемию со Второй мировой войной

Королева Великобритании Елизавета II обратилась 5 апреля с посланием к нации.
Российская газета вчера в 15:54
Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК вчера в 22:46
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.
ТАСС Спорт вчера в 21:57
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