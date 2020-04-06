Коронавирус
РИА НовостиТрамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
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Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРБК вчера в 21:32
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Экономика
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Несколько вариантов прогноза по экономике России в связи с эпидемией коронавируса и падением цен на нефть опубликовал Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Кузбассе скорая помощь попала в ДТП и перевернулась
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Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
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Общество
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В Красноярском крае зарегистрировано 29 случаев COVID-19
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Общество
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Общество
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Политика
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Здоровье
В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не примет участия в турнире UFC 18 апреля
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249 пройдет 18 апреля без россиянина Хабиба Нурмагомедова.