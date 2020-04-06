Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

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