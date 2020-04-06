Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
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Трамп увидел «свет в конце туннеля» в эпидемии коронавируса в США

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Трамп заявил о «свете в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

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Трамп увидел «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

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Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» по COVID-19

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Трамп видит «свет в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

RT на русском20:17

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

РИА Новости19:32
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Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
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Ремастер Saints Row: The Third получил возрастной рейтинг

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Три человека пострадали в результате стрельбы в деревне Маслова Тюменской области.
ТАСС 17:24
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РИА Новости 18:03
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
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Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
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В одном из районов Забайкалья есть подозрение на коронавирус – Гурулёв

Ранее ZAB.RU писал, что один случай коронавирусной инфекции подтверждён у читинки, вернувшейся в город самолётом.
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Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

Депутат от КПРФ Мария Дёмина обратилась к президенту России Владимиру Путину. Видеоролик она выложила на YouTube.
News.ru 13:28
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Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости 20:56
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Интерфакс 19:39
Наука

В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы

В Канаде ученые нашли останки неизвестной древней рыбы. Как сообщает ToDay News Ufa, у рыб были обнаружены пальцы.
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Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

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Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
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План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
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Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
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Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

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Общество

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Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

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Обнародованы данные о смартфонах Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о новых бюджетных смартфонах Huawei nova 7, nova 7 SE и nova 7 Pro.
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Популярная американская актриса и певица Селена Гомес публично призналась своим поклонникам, что у нее есть проблемы психического характера.
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Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

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Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
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Совсем недавно Ольга Бузова в своем Инстаграм призналась, что беременна.
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Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ для искусственной вентиляции легких.
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Свисток смерти, песня мохо и радио УВБ-76: 8 самых жутких аудиозаписей, найденных в Сети

Участники сообщества Reddit.com поделились самыми жуткими аудиозаписями, найденными на просторах Сети.
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Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
Коммерсантъ 20:08
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