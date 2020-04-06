Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Общество В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.

Футбол Антон Миранчук принял участие в челлендже Криштиану Роналду Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук принял участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который португалец запустил в своем аккаунте в Instagram.

Происшествия Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.

Экономика Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.

Экономика В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.

Технологии Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.

Происшествия В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.