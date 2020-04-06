Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
Читать в источнике
Комментировать43

Подробнее о событии

Трамп узрел «свет в конце тоннеля» после эпидемии коронавируса

Lenta.ruвчера в 23:37

Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

РБКвчера в 21:32

Трамп заявил о «свете в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

Известиявчера в 20:49

Трамп видит «свет в конце тоннеля» в ситуации с коронавирусом

RT на русскомвчера в 20:17

Трамп назвал «хорошим знаком» начинающееся снижение смертности от COVID-19

Ведомостивчера в 19:58

Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» по COVID-19

Московский Комсомолецвчера в 19:53

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

РИА Новостивчера в 19:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 05:01, Ашберн
Общество

В Крыму могут сократить режим самоизоляции

Накануне в Крыму продлили режим обязательной самоизоляции до 30 апреля.
Примечания 04:44
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru 04 апреля в 18:18
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
15-news.ru вчера в 14:11
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Политика

Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
RT на русском 04:00
Общество

Региональный подход: как власти помогут бизнесу во время пандемии

Аналитический центр «Эксперт Юг» предлагает вам подборку материалов о том, как на Юге региональные власти отреагировали на просьбы бизнеса о помощи.
Эксперт ЮГ 04 апреля в 07:48
Общество

В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции

Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Телеканал UTV 04:43
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости вчера в 21:37
Футбол

Антон Миранчук принял участие в челлендже Криштиану Роналду

Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук принял участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который португалец запустил в своем аккаунте в Instagram.
РИА Новости 04:36
Шоу-бизнес

Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Актуальные Новости вчера в 06:54
Общество

Губернатор Куйвашев отреагировал на массовые гуляния екатеринбуржцев

АиФ Урал 04:31
Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области

В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Иркутск Сегодня 02:33
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Происшествия

В Хакасии выросло число подтверждённых случаев COVID-19

REGNUM 02:49
Общество

Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за телевидения»

Директор Олег Дмитриев рассказал, что Лев Лещенко после гастролей по Канаде и США не ушел на карантин из-за телевидения.
Дни24 04:46
Экономика

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Коммерсантъ 04 апреля в 08:33
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Общество

За сутки коронавирус подтвердился у 23 человек старше 80 лет

В Москве за последние сутки выявлен еще 591 новый случай заражения COVID-19.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:18
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Технологии

Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема

Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.
Милосердие.ru вчера в 17:09
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

Peterburg2.ru вчера в 07:26
Общество

За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343.
RT на русском 03:39
Происшествия

В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом

Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.
РИА Новости 03:06
Авто

Новый Land Rover Defender стартует в России осенью

Официально объявлено, что внедорожник Land Rover Defender второго поколения L663 выйдет на российский рынок в сентябре-ноябре.
Драйв 03 апреля в 04:18
Общество

Роспотребнадзор подсчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство планирует выяснить количество россиян, получивших иммунитет к коронавирусу.
Life.ru вчера в 11:24
Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.
Известия вчера в 10:47
ещё по теме
Главное