Коронавирус
РИА НовостиТрамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
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Общество
В Крыму могут сократить режим самоизоляции
Накануне в Крыму продлили режим обязательной самоизоляции до 30 апреля.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Руководитель Роспотребнадзора Попова рассказала о главном способе передачи коронавируса.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Политика
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Общество
Региональный подход: как власти помогут бизнесу во время пандемии
Аналитический центр «Эксперт Юг» предлагает вам подборку материалов о том, как на Юге региональные власти отреагировали на просьбы бизнеса о помощи.
Общество
В Башкирии разрешили ездить на автомобиле во время режима самоизоляции
Сегодня, 6 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии стало известно, что жители Башкирии во время самоизоляции смогут передвигаться на личном автомобиле.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Футбол
Антон Миранчук принял участие в челлендже Криштиану Роналду
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук принял участие в челлендже нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, который португалец запустил в своем аккаунте в Instagram.
Шоу-бизнес
Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл имеет статус принцессы Великобритании.
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Иркутской области
В Иркутской областной инфекционной больнице 6 апреля скончался пациент, у которого был подтвержден диагноз коронавирсная инфекция нового типа.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Общество
Олег Дмитриев: «Лев Лещенко не ушел на карантин из-за телевидения»
Директор Олег Дмитриев рассказал, что Лев Лещенко после гастролей по Канаде и США не ушел на карантин из-за телевидения.
Экономика
Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Общество
За сутки коронавирус подтвердился у 23 человек старше 80 лет
В Москве за последние сутки выявлен еще 591 новый случай заражения COVID-19.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Технологии
Ходить без маски во время пандемии – все равно что ездить на мотоцикле без шлема
Европа и США переживают более высокий уровень инфицирования COVID-19 по сравнению с азиатскими странами – и одна из причин в том, что в Южной Корее, Японии, Таиланде и других странах гораздо сильнее развита культура ношения масок, благодаря предыдущему опыту столкновения с атипичной пневмонией в 2006 году.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Общество
За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343.
Происшествия
В Приангарье нашли автора фейка о заражении врача коронавирусом
Автор фейкового сообщения о заражении врача одной из больниц Иркутской области коронавирусом посоветовала не доверять новостям из серии "одна бабка сказала", ей грозит крупный штраф, сообщает в понедельник региональная полиция.
Авто
Новый Land Rover Defender стартует в России осенью
Официально объявлено, что внедорожник Land Rover Defender второго поколения L663 выйдет на российский рынок в сентябре-ноябре.
Общество
Роспотребнадзор подсчитает россиян, имеющих иммунитет к коронавирусу
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство планирует выяснить количество россиян, получивших иммунитет к коронавирусу.
Экономика
Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов
Плодоовощной союз России попросил Минсельхоз запретить импорт помидоров сроком на два месяца, чтобы не допустить ухудшения положения отечественных производителей овощей.