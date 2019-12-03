Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.

с чего всё началось

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, которая прошла в Лондоне на кануне саммита военного блока, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты взяли под контроль месторождения сирийской нефти, с целью обеспечения победы над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), и теперь могут делать с этой нефтью все, что захотят.

Трамп заявил, что США будут делать с нефтью в Сирии все, что захотят

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