Политика
Вести.RuТрамп поделился подозрениями насчет крушения украинского самолета
Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.
Читать в источнике
Оценить33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
Барселона — Атлетико 2:3
«Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,23 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.
Политика
Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии
Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.
Политика
NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
Общество
«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд
Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
МИД Украины направил России ноту протеста из-за визита Путина в Крым
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что ведомство направило России ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым, передает РИА Новости.
Общество
Названы самые редкие имена для новорожденных в России
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Шоу-бизнес
Анастасию Волочкову и ее жениха заметили на рок-концерте в Таиланде
Как сообщает телеграм-канал «Только никому», Волочкову и её таинственного жениха заметили на концерте рок-группы «Мумий Тролль», что накануне состоялся в Таиланде.
Политика
В Иране начали расшифровывать «черные ящики» украинского Boeing
Гаджеты
В Сети появились рендеры iPhone SE 2
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Транспорт
В России для автомобилистов введут новый штраф
В России появится новый штраф для автомобилистов, пишет «Коммерсантъ».
Общество
Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети
Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
Футбол
«Крылья Советов» хотят подписать 19-летнего конголезца
Как сообщает "Чемпионат", переговоры с 19-летним игроком сборной Конго ведут "Крылья Советов".
Политика
МИД Франции: Иран может получить ядерное оружие в ближайшие годы
Иран в состоянии получить ядерное оружие в течение пары лет, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 10 января в эфире радио RTL.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Авто
Все автоновинки-2020: календарь «За рулем»
Рестайлинговая Веста может появиться осенью, однако продажи стартуют лишь в 2021 году: нужно выдержать паузу с момента запуска модификаций с вариатором.
Политика
Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit
Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.
Шоу-бизнес
Вадим Казаченко вызвал органы опеки в дом бывшей избранницы
Шоу-бизнес
Лолита случайно встретила Стивена Сигала в Дубае
Лолита Милявская случайно встретила Стивена Сигала на отдыхе в Дубае.
Политика
Латвия не намерена претендовать на Пыталово
Отмечалось, что республика не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Политика
FT узнала о планах Лондона ввести санкции за нарушение прав человека
Великобритания после выхода из Евросоюза намерена ввести санкции против физических лиц за нарушение ими прав человека, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.