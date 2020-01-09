Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в том, что причиной катастрофы украинского лайнера под Тегераном стал технический фактор.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Футбол Барселона — Атлетико 2:3 «Атлетико» обыграл «Барселону» во втором полуфинале Суперкубка Испании (3:2). Все голы были забиты во втором тайме.

Финансы Курс доллара снизился до 61,23 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в пятницу уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6,5 копейки и составил 61,23 рубля.

Политика Российский МИД прокомментировал акции протеста в Абхазии Россия расценивает происходящие события в Абхазии как внутреннее дело республики и рассчитывает на скорейшую стабилизацию обстановки в стране в рамках правового поля, сообщили в пятницу в МИД РФ.

Политика NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.

Общество «ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Общество Пост погибшей в Иране стюардессы растрогал пользователей Сети Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.

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Политика Британская Палата общин одобрила законопроект о Brexit Палата общин британского парламента в четверг большинством голосов одобрила законопроект о выходе королевства из состава Евросоюза.