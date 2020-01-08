Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

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Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

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Дождьвчера в 13:43

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Российская газетавчера в 12:34

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ТАССвчера в 12:31

Трамп: самолет в Иране кто-то сбил по ошибке

Московский Комсомолецвчера в 12:50
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Политика

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Lenta.ru вчера в 23:26
Армия и оружие

Возле побережья Украины заметили разведывательный корабль ФСБ

Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Российская газета вчера в 07:49
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Премьер Канады: украинский Boeing сбила иранская ракета

Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что страна располагает разведдаными, свидетельствующими, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране был случайно сбит иранской ракетой.
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