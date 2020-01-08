Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Происшествия На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.

Политика Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Адель похудела благодаря диете Sirtfood Во время определенного периода Адель сидела на диете Sirtfood, а также проводила специальные тренировки.

Авто В России подскочили цены на автомобили Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.

Политика Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым «В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.

Происшествия В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.

Политика Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Общество Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.

Политика У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.

Здоровье Правительство России выделило миллиард рублей на липецкий онкоцентр В центре Липецка легковушка протаранила иномарку 2020-01-08 17:51:00 В Липецкой области субсидию получит Липецкий областной онкологический диспансер (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации).

Политика Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.