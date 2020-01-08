Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

РИА Новости13:10

Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

РБК12:53

Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране

ТАСС12:31

Трамп подверг сомнению озвученную версию крушения украинского Boeing в Иране

Дождь13:43

Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране

Российская газета12:34

Трамп: самолет в Иране кто-то сбил по ошибке

Московский Комсомолец12:50

Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета

Эхо Москвы12:31
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета 07:49
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В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа

Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Газета.Ru 20:55
Происшествия

Два сноубордиста пострадали на подъёмнике на Высокогорье в Чите

Администрация горнолыжного склона намерена разобраться в происшествии и позже дать комментарий.
Чита.Ру вчера в 19:05
Происшествия

На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений

Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.
Российская газета 20:20
Происшествия

Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране

В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
РИА Новости 18:53
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости 17:27
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Адель похудела благодаря диете Sirtfood

Во время определенного периода Адель сидела на диете Sirtfood, а также проводила специальные тренировки.
Дни24 вчера в 09:55
Авто

В России подскочили цены на автомобили

Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
SevastopolMedia.ru вчера в 23:15
Политика

Иран пригласил США участвовать в расследовании крушения Boeing

РИА Новости 20:55
Футбол

«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят с российскими клубами за Лемара

"Челси" вступил в борьбу за полузащитника "Атлетико" Тома Лемара и пока опережает первым проявивший интерес к игроку "Тоттенхэм".
Soccer.ru 17:43
Общество

Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
РИА Новости 10:06
Политика

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
РБК 19:50
Футбол

Дест покинул сбор «Аякса» в Катаре из-за конфликта США и Ирана

Американский футболист "Аякса" Сержиньо Дест покинул расположение амстердамской команды на сборе в Катаре из-за политического конфликта между США и Ираном, сообщает Sky Sports.
РИА Новости 11:25
Происшествия

В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки

Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости 20:51
Происшествия

Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео

В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
РИА Новости 10:41
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Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой

Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 13:55
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Футбол

«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании

Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
РИА Новости 16:02
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
ТАСС 15:19
Общество

Россияне увидят первое в этом году лунное затмение

РИА Новости 13:23
Хоккей

Панарин в матче с «Нью-Джерси» набрал 60-е очко в сезоне

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин к 36-й минуте матча набрал 2 очка.
Sport24.ru 20:38
Происшествия

В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране

Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Радио Sputnik 03:44
Здоровье

Правительство России выделило миллиард рублей на липецкий онкоцентр

В центре Липецка легковушка протаранила иномарку 2020-01-08 17:51:00 В Липецкой области субсидию получит Липецкий областной онкологический диспансер (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации).
МОЁ! Оnline Липецк 00:54
Армия и оружие

Две тысячи морпехов ТОФ вышли на полигоны для боевой подготовки

Российская газета 19:39
Происшествия

Бочкарева может отделаться штрафом после обнаружения наркотиков

Газета.Ru 11:16
Политика

Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.
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Кино

«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA

iReactor 07 января в 07:38
Общество

Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы

Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
РИА Новости 19:23
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«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
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В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый герой

Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
ToDay News Ufa 06:57
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