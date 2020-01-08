Политика
РИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
В Польше заявили о желании получить независимость от российского газа
Польская сторона заявила о желании и стремлении стать страной, независимой от российского газа.
Происшествия
Два сноубордиста пострадали на подъёмнике на Высокогорье в Чите
Администрация горнолыжного склона намерена разобраться в происшествии и позже дать комментарий.
Происшествия
На севере Камчатки сейсмологи зафиксировали рой землетрясений
Десятки землетрясений зафиксировали специалисты Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" на севере полуострова, сообщило РИА Новости.
Происшествия
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
В Сети появилось новое видео, на котором, предположительно, зафиксировано падение Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в районе аэропорта Тегерана.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, назвав его сильным лидером и раскритиковав при этом его американского коллегу Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Адель похудела благодаря диете Sirtfood
Во время определенного периода Адель сидела на диете Sirtfood, а также проводила специальные тренировки.
Авто
В России подскочили цены на автомобили
Диапазон повышения цен на автомобили в январе 2020 года составляет 2-6%. Подорожание машин вызвано увеличением ставок утильсбора.
Футбол
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят с российскими клубами за Лемара
"Челси" вступил в борьбу за полузащитника "Атлетико" Тома Лемара и пока опережает первым проявивший интерес к игроку "Тоттенхэм".
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
Футбол
Дест покинул сбор «Аякса» в Катаре из-за конфликта США и Ирана
Американский футболист "Аякса" Сержиньо Дест покинул расположение амстердамской команды на сборе в Катаре из-за политического конфликта между США и Ираном, сообщает Sky Sports.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Футбол
«Атлетико» победил «Барселону» и вышел в финал Суперкубка Испании
Футболисты мадридского "Атлетико" нанесли поражение "Барселоне" в полуфинале Суперкубка Испании, матчи которого проходят в Саудовской Аравии.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Общество
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Хоккей
Панарин в матче с «Нью-Джерси» набрал 60-е очко в сезоне
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин к 36-й минуте матча набрал 2 очка.
Происшествия
В Сети появилось видео крушения украинского Boeing в Иране
Момент крушения Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Тегеране попал на видео с камер наблюдения.
Здоровье
Правительство России выделило миллиард рублей на липецкий онкоцентр
В центре Липецка легковушка протаранила иномарку 2020-01-08 17:51:00 В Липецкой области субсидию получит Липецкий областной онкологический диспансер (строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации).
Армия и оружие
Две тысячи морпехов ТОФ вышли на полигоны для боевой подготовки
Политика
Постпред России при ЕС объяснил улучшение обстановки в Донбассе
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов считает, что улучшение обстановки в Донбассе произошло во многом благодаря новому украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому удалось реализовать то, что его предшественник Петр Порошенко саботировал несколько лет.
Кино
«Джокер» стал лидером по количеству номинаций на премию BAFTA
Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Открытие регулярного авиасообщения положит начало первым международным рейсам из Крыма и еще больше укрепит международный статус аэропорта "Симферополь", - подчеркнул глава комитета.
Технологии
«Яндекс» может запустить виртуального оператора связи
«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
Кино
В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый герой
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.