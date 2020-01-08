Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.

Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

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Авто Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.