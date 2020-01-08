Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

РИА Новостивчера в 13:10

Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

РБКвчера в 12:53

Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета

Эхо Москвывчера в 12:31

Трамп подверг сомнению озвученную версию крушения украинского Boeing в Иране

Дождьвчера в 13:43

Трамп рассказал о возможной причине крушения украинского самолета

Lenta.ruвчера в 12:43

Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране

ТАССвчера в 12:31

Трамп: самолет в Иране кто-то сбил по ошибке

Московский Комсомолецвчера в 12:50
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
Футбол

Игрок сборной Австрии обвиняется в изнасиловании

Полузащитник «Лейпцига» и сборной Австрии Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании, сообщает AFP.
Спорт-Экспресс вчера в 13:29
Экономика

Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов

Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
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Армия и оружие

Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море

Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
РИА Новости 00:37
Политика

Президент Абхазии отказался уходить в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК 08 января в 04:32
Политика

Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией

Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.
РБК вчера в 19:17
Армия и оружие

Более 30 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Дагестане

Во время подготовки будут проходить учения, в ходе которых корабли приготовят к бою, подготовятся к ведению борьбы за живучесть, а также отработают задачи каждодневной организации службы, быта и отдыха экипажей, сообщают в информагентстве ТАСС.
Замана 00:43
Политика

Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония

Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
РИА Новости вчера в 08:33
Происшествия

Незаконные мигранты привели офицеров в колонию

Как сообщил в своих показаниях Анар Сеидов, представшие перед военным судом чекисты и полицейский заработали на своих незаконных услугах по оформлению мигрантов 7,5 млн руб. Всего с их помощью с декабря 2017-го по 20 марта 2018 года в России были оформлены несколько сотен незаконных мигрантов.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

РИА Новости вчера в 17:27
Общество

Участников ВОВ хотят освободить от оплаты ЖКУ

Согласно законопроекту, участники ВОВ будут освобождены от оплаты за пользование и содержание жилых помещений, взносов на капремонт, платы за коммунальные услуги.
Национальный журнал вчера в 14:00
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Экономика

Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия

Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
RT на русском вчера в 12:23
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»

Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
RT на русском 00:49
Происшествия

Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране

ТК Звезда вчера в 21:07
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

ТАСС вчера в 15:19
Политика

В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана

Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
RT на русском вчера в 23:54
Общество

Объяснена причина аномально теплой погоды в России

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Lenta.ru вчера в 23:26
Футбол

«Барселона» не планирует увольнять Вальверде

В каталонской «Барселоне» высказались относительно возможной отставки наставника команды Эрнесто Вальверде после поражения в 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» (2:3).
Евро-футбол.ру 00:09
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Известия 01:16
Происшествия

Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку

Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Вечерняя Москва 00:54
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 22:09
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Суд обязал снести постройки для мусорного полигона в Шиесе

Дождь вчера в 05:35
Политика

Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране

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Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium

Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
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Армия и оружие

Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
РБК вчера в 18:19
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Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing

Forbes вчера в 03:03
Армия и оружие

Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное

Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.
Новостной фронт вчера в 15:34
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