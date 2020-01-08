Политика
РИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Футбол
Игрок сборной Австрии обвиняется в изнасиловании
Полузащитник «Лейпцига» и сборной Австрии Штефан Ильзанкер обвиняется в изнасиловании, сообщает AFP.
Экономика
Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов
Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 г. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков ракет "Калибр" на учениях в Черном море.
Политика
Президент Абхазии отказался уходить в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе заседания с парламентской делегацией, представляющей оппозицию, отказался покидать свой пост, но заявил о готовности продолжать диалог с оппозицией, передает РИА Новости со ссылкой на слова депутата парламента Леонида Чамагуа.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина
Политика
Трамп перестал считать глобальное потепление мистификацией
Президент США Дональд Трамп изменил свою позиции относительно теории глобального потепления и теперь рассматривает его как серьезную проблему.
Армия и оружие
Более 30 кораблей Каспийской флотилии начали учения в Дагестане
Во время подготовки будут проходить учения, в ходе которых корабли приготовят к бою, подготовятся к ведению борьбы за живучесть, а также отработают задачи каждодневной организации службы, быта и отдыха экипажей, сообщают в информагентстве ТАСС.
Политика
Генсек ОБСЕ получил письмо о ситуации вокруг Sputnik Эстония
Ситуация вокруг Sputnik Ранее сотрудники Sputnik Эстония получили от руководства Департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией.
Происшествия
Незаконные мигранты привели офицеров в колонию
Как сообщил в своих показаниях Анар Сеидов, представшие перед военным судом чекисты и полицейский заработали на своих незаконных услугах по оформлению мигрантов 7,5 млн руб. Всего с их помощью с декабря 2017-го по 20 марта 2018 года в России были оформлены несколько сотен незаконных мигрантов.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Общество
Участников ВОВ хотят освободить от оплаты ЖКУ
Согласно законопроекту, участники ВОВ будут освобождены от оплаты за пользование и содержание жилых помещений, взносов на капремонт, платы за коммунальные услуги.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Экономика
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
Продажи одежды, обуви и аксессуаров падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Происшествия
Опубликовано новое видео падения украинского лайнера в Иране
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Футбол
«Барселона» не планирует увольнять Вальверде
В каталонской «Барселоне» высказались относительно возможной отставки наставника команды Эрнесто Вальверде после поражения в 1/2 финала Суперкубка Испании против мадридского «Атлетико» (2:3).
Происшествия
Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции
Танкер Glard-2, следовавший под российским флагом, столкнулся с рыболовецкой лодкой.
Происшествия
Самолет Москва – Новый Уренгой совершил вынужденную посадку
Пассажирский самолет компании «Аэрофлот», следующий рейсом Москва – Новый Уренгой, совершил вынужденную посадку в Нижневартовске.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Общество
Суд обязал снести постройки для мусорного полигона в Шиесе
Политика
Помпео прокомментировал крушение украинского Boeing в Иране
Авто
Опубликованы фото концепта Lada Vesta Premium
Один из способов «освежить» модель – выпустить люксовую LADA Vesta Premium, которая может стать полноприводным гибридом.
Армия и оружие
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром отвергла предложение о прекращении огня, с инициативой которого по итогам переговоров в Стамбуле выступили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Иран представил предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Армия и оружие
Андрей Медведев: Видео с попаданием ракеты в самолет МАУ очень подозрительное
Возникает ощущение, что человек точно знал что снимать и где. И «попадание ракеты» не вызывает у него никаких эмоций.