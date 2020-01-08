Политика

РИА НовостиРИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Трамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране

РИА Новости13:10

Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной катастрофы украинского самолета

Эхо Москвы12:31

Трамп подверг сомнению озвученную версию крушения украинского Boeing в Иране

Дождь13:43

Трамп рассказал о возможной причине крушения украинского самолета

Lenta.ru12:43

Трамп высказался о причине крушения украинского Boeing в Иране

Российская газета12:34

Трамп считает, что техническая неисправность не является причиной авиакатастрофы в Иране

ТАСС12:31

Трамп сообщил о «своих подозрениях» по поводу крушения лайнера в Иране

РБК12:53
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:51, Ашберн
Хоккей

Более 1 млн россиян смотрели не тот финал чемпионата мира по хоккею

Neva.Today 16:10
Политика

У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит

Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
ТАСС 15:19
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Автоновости дня вчера в 04:09
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Вести.Ru 19:42
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Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

РБК вчера в 04:32
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Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.
Российская газета 14:51
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Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

CyberSport.ru вчера в 04:30
Политика

ICAO получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing

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Аргументы и Факты 17:32
Политика

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РИА Новости 17:27
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

РБК вчера в 12:26
Экономика

В России введены новые налоговые льготы для физлиц

С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
REGNUM 03:55
Политика

Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым

«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
РБК 19:50
Культура

Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева

В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
URA.Ru 22:17
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета вчера в 16:33
Политика

В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
ТАСС 19:50
Армия и оружие

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РЕН ТВ 22:46
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Российская газета 07:49
Политика

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России.
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Шоу-бизнес

Илон Маск в шестой раз станет отцом

7Дней.ру 17:00
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78 врачей провели операцию по разделению сиамских близнецов в Нигерии

В одной из больниц Нигерии провели тринадцатичасовую операцию по разделению сиамских близнецов, в которой приняли участие в общей сложности 78 медицинских работников.
VSE42.RU 22:28
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Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»

Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
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Свое изобретение Sony назвал Vision-S. Четырехместный электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 сек. Максимальная скорость − 240 км/ч.
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В Омске девушка вместе с другом убила свою мать

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В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек

В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
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Общество

За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом

Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
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Политика

Трамп передумал и признал теорию глобального потепления

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
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Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось

Международная группа ученых измерила скорость потери воды в верхних слоях атмосферы Марса и обнаружила, что она выше прогнозируемых ранее значений.
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Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%

В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
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