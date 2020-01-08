Политика
РИА НовостиТрамп заявил о «своих подозрениях» о крушении самолета в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть подозрения относительно причины крушения Boeing 737-800 возле Тегерана, отметив, что кто-то мог допустить ошибку.
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Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Авто
Внедорожник Aurus Komendant оказался размерно больше конкурентов
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
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Российские клубы претендуют на чемпиона мира из «Атлетико»
На 24-летнего чемпиона мира претендует несколько клубов, в числе которых есть и российские. Впрочем, названия клубов остаются неизвестными.
Теннис
Медведев объяснил удар по вышке во время матча ATP Cup
Российский теннисист Даниил Медведев объяснил свое поведение во время матча с аргентинцем Диего Шварцманом в рамках турнира ATP Cup в Австралии.
Кино
Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры
Политика
ICAO получила предварительный отчет от Ирана о крушении Boeing
Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила от Ирана предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», произошедшей утром в среду под Тегераном, передает РИА Новости.
Политика
Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером
Экономика
В России введены новые налоговые льготы для физлиц
С нового года введен налоговый вычет для предпенсионеров, уменьшающий земельный налог на кадастровую стоимость участка земли размером шесть соток.
Политика
Киев направил Москве ноту протеста из-за визита Путина в Крым
«В связи с очередным несогласованным с Украиной визитом Путина во временно оккупированный Крым с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флотов России российской стороне передана нота протеста», — говорится в сообщении.
Культура
Шоу Скабеевой обошло по популярности передачу Соловьева
В 2019 году политическое ток-шоу «60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым» стало популярнее, чем «Вечер с Владимиром Соловьевым», следует из пресс-релиза телеканала «Россия 1».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг резолюцию, ограничивающую полномочия Трампа в вопросе использования вооруженных сил против Ирана без соответствующего разрешения со стороны законодателей.
Армия и оружие
Помпео признал, что у США не было информации по «атакам Сулеймани»
Richard Graulich / ZUMAPRESS.com Госсекретарь США Майк Помпео признал, что у США не было информации, где и когда якобы планировал атаку иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Политика
Трамп назвал США «защитником» Европы от России
Президент США Дональд Трамп посетовал на то, что европейские страны его невзлюбили, хотя Вашингтон якобы «защищает» Европу от России.
Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Здоровье
78 врачей провели операцию по разделению сиамских близнецов в Нигерии
В одной из больниц Нигерии провели тринадцатичасовую операцию по разделению сиамских близнецов, в которой приняли участие в общей сложности 78 медицинских работников.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал одним из главных лиц в матче "регулярки" НХЛ против "Нью-Джерси Дэвилз".
Авто
Sony представил свой первый электромобиль
Свое изобретение Sony назвал Vision-S. Четырехместный электромобиль разгоняется до 100 км/ч за 4,8 сек. Максимальная скорость − 240 км/ч.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Происшествия
В Хабаровске в ДТП с автобусом и фурой пострадали восемь человек
В Хабаровске автобус, перевозивший рабочих, столкнулся с припаркованной на обочине фурой, в результате чего пострадали семеро пассажиров и водитель автобуса.
Общество
За завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом
Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ.
Политика
Трамп передумал и признал теорию глобального потепления
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не считает обманом теорию глобального потепления, сообщает ТАСС.
Экономика
Бизнес-омбудсмен вступился за золотодобывающие компании
Предприятия испытывают сложности при строительстве инфраструктуры, необходимой для освоения месторождений, расположенных в особо защитных участках лесов, сообщил Титов Кобылкину в письме в конце декабря 2019 г. («Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подтвердил представитель Титова).
Космос
Марс теряет воду быстрее, чем ожидалось
Международная группа ученых измерила скорость потери воды в верхних слоях атмосферы Марса и обнаружила, что она выше прогнозируемых ранее значений.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.