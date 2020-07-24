Вашингтон, 24 июля 2020, 02:22 — REGNUM Россия «переживает трудные времена» из-за пандемии коронавирусной инфекции, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме по итогам телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

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