Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.В источнике
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Трамп «посочувствовал» России: переживает трудные времена из-за коронавируса
Московский Комсомолец19:12