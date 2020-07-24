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РБК
РБК

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас «трудные времена» из-за пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.В источнике
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RT на русском

Трамп высказался о ситуации с коронавирусом в России

RT на русском21:57
Коммерсантъ

Трамп: в России трудные времена из-за коронавируса

Коммерсантъ21:30
REGNUM

Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса

REGNUM19:22
Известия

Трамп рассказал о трудных временах в РФ из-за коронавируса

Известия19:53
Московский Комсомолец

Трамп «посочувствовал» России: переживает трудные времена из-за коронавируса

Московский Комсомолец19:12
ТАСС

Трамп считает, что Россия переживает трудные времена из-за коронавируса

ТАСС18:42
Lenta.ru

Трамп высказался о ситуации с коронавирусом в России после разговора с Путиным

Lenta.ru18:36
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Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств

Аналитики ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья Н.А. Семашко" и межотраслевого объединения "Фармпробег" установили, что порядка 23% жителей России сталкиваются с определенными трудностями при покупке лекарств.
Около четверти россиян сталкиваются с трудностями при покупке лекарств
Online47.ru20:20
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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости18:18
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В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости00:18
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Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газетавчера в 00:25
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МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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Компания бизнесмена Таврина подала на IPO

Kismet Acquisition One Corp. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), принадлежащая Ивану Таврину, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на проведение первичного размещения акций (IPO), пишет РБК.
Коммерсантъ01:42
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