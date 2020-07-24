Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия переживает сейчас трудные времена из-за пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил на брифинге в Белом доме.

Трамп заявил о трудных временах в России из-за коронавируса

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