Политика

RT на русскомRT на русскомТрамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
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Трамп рассказал о планах возмездия Ирану

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Трамп заявил, что мог бы нанести удар по Ирану, но предпочитает сдержанный подход

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В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи

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Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет

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Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
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РИА Новости вчера в 16:45
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Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
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Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Происшествия

Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
Футбол

РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
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Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»

Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК 13:03
Политика

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Политика

В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»

REGNUM 04:42
Общество

В РПЦ не будут наказывать священников, поддержавших участников митингов в Москве

Ранее портал "Православие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".
ТАСС 16:55
Происшествия

Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу

Lenta.ru 04:12
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В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов

Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Хоккей

Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»

Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
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Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.
РБК 10:43
Авто

В России стартовали продажи обновлённого Mitsubishi Eclipse Cross

Обновленные кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года уже добрались до дилерских центров бренда в России.
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Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля

В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Происшествия

Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца

Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
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Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании

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Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

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Автоспорт

Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
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Российских детей облили горящим маслом в Турции

Известия вчера в 19:21
Происшествия

Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма

Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
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Учредителю Мурманского морского пароходства предъявили обвинение

Члену совета директоров и учредителю Мурманского морского пароходства предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям, сообщается на сайте СК РФ.
РЕН ТВ вчера в 11:09
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Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
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В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя

В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
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Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ

Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Спорт

Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории

РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03
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