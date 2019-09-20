Политика
RT на русскомТрамп заявил, что США могут нанести удар по 15 объектам в Иране
Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что Соединённые Штаты готовы нанести удар по 15 «большим объектам» в Иране, но он не хочет этого делать.
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Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи
Брянские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух сотрудников спецсвязи на железнодорожном вокзале.
Российская газета 13:52
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Футбол
Караваев: в Голландии на ТВ обсуждают комментарии Слуцкого в «Инстаграме»
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, что в Нидерландах даже на телевидении уделяют внимание «инстаграму» главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Чемпионат 15:37
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Артемова родила первенца
Как стало известно, бывшие участники телепроекта «Дом-2» Саша Артемова и Евгений Кузин стали родителями.
RuNews24.ru 05:30
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Религия
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю).
ТАСС 17:27
Происшествия
Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров
Спасатели тушат пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров, пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 17:30
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Политика
Киев объявил о планах продать крейсер «Украина»
Руководитель концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус в интервью Deutsche Welle заявил, что рассчитывает продать «Украину» — единственный ракетный крейсер, которым располагает военный флот этой страны.
РБК 13:03
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Общество
В РПЦ не будут наказывать священников, поддержавших участников митингов в Москве
Ранее портал "Православие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".
ТАСС 16:55
Политика
В МИД Эстонии вызвали посла РФ после слов об освобождении от нацистов
Ранее о решении вызвать посла говорил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, который подчеркнул, что данный шаг связан с высказыванием Петрова в СМИ об освобождении республики.
Журналистская правда 12:50
Хоккей
Владелец ночного клуба: «Овечкин считает, что ему все должны»
Совладелец и генеральный промоутер столичного ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе заявил, что российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не привык платить за себя в увесилительных заведениях.
ProstoProSport 07:22
Экономика
ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. из-за ненадлежащей рекламы
Ранее ФАС во второй раз за три месяца оштрафовала Google за распространение рекламы финансовых услуг компании Ali Trade, не имеющей лицензии на соответствующую деятельность.
РБК 10:43
Авто
В России стартовали продажи обновлённого Mitsubishi Eclipse Cross
Обновленные кроссоверы Mitsubishi Eclipse Cross 2020 модельного года уже добрались до дилерских центров бренда в России.
Новые автомобили вчера в 11:55
Происшествия
Театр.doc в Москве сообщил о провокации во время спектакля
В московском Театре.doc сообщили, что во время спектакля "Война близко" в пятницу произошла провокация, некоторые зрители покинули помещение, но сам спектакль не прерывался.
РИА Новости 15:57
Происшествия
Мужчину, угрожавшего взорвать мост в Киеве, арестовали на два месяца
Днепровский районный суд Киева на два месяца арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост в столице Украины, с альтернативой внесения залога в 11,7 тысячи долларов, передает в пятницу агентство УНН.
РИА Новости 11:20
Автоспорт
Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов Гран-при Сингапура
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных тестов, которые прошли в рамках Гран-при Сингапура.
News102.ru 12:02
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Известия вчера в 19:21
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление СК РФ по Псковской области предъявило журналисту и бывшему главному редактору «Псковской губернии» Светлане Прокопьевой обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), об этом «ПГ» сообщила адвокат Светланы Татьяна Мартынова.
Псковская губерния 12:08
Происшествия
Учредителю Мурманского морского пароходства предъявили обвинение
Члену совета директоров и учредителю Мурманского морского пароходства предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, которое привело к тяжким последствиям, сообщается на сайте СК РФ.
РЕН ТВ вчера в 11:09
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи, рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor 18 сентября в 23:17
Здоровье
В Минздраве усомнились в существовании безопасной дозы алкоголя
В Минздраве опровергли информацию о существовании безопасной дозы алкоголя на каждый день.
Lenta.ru вчера в 05:55
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe вчера в 03:32
Спорт
Россию заподозрили в махинациях с данными антидопинговой лаборатории
РУСАДА было восстановлено в сентябре 2018 года. В январе 2019-го WADA получила данные из базы московской антидопинговой лаборатории.
Газета.Ru 15:03