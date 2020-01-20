Политика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаТрамп заявил о выгоде хороших отношений США с Россией и Китаем

Как передает издание Аrgumenti.ru, американский лидер выступил с соответствующим заявлением перед представителями аграрного сектора в Техасе. Он подчеркнул, что необходимо и очень важно иметь хорошие отношения с РФ, КНР и другими странами.
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Дональд Трамп
Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:32
с чего всё началось

Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.
ТАССвчера в 18:52

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Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

ТАССвчера в 18:52

Трамп рассказал о выгоде от хороших отношений с Россией и Китаем

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Трамп считает, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Коммерсантъвчера в 19:32

Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Российская газетавчера в 19:39

Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Газета.Ruвчера в 19:14

Трамп усмотрел выгоду в хороших отношениях с Россией и Китаем

Lenta.ruвчера в 20:01

Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем

РБКвчера в 21:24
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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