Политика
Политическая ЭкспертизаТрамп заявил о выгоде хороших отношений США с Россией и Китаем
Как передает издание Аrgumenti.ru, американский лидер выступил с соответствующим заявлением перед представителями аграрного сектора в Техасе. Он подчеркнул, что необходимо и очень важно иметь хорошие отношения с РФ, КНР и другими странами.
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Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:32
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.ТАССвчера в 18:52
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Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
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Число пострадавших при прорыве трубы в хостеле в Перми возросло вдвое
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Макрон и Меркель «потеряли» Путина в Берлине
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Армия и оружие
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Общество
Град размером с мяч для гольфа обрушился на Австралию
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Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Политика
РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
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Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Музыка
Американский певец умер на сцене во время концерта
Американский певец из Нэшвилла Дэвид Олни умер в возрасте 70 лет прямо на сцене во время фестиваля авторов песен в Санта-Роза-Бич в штате Флорида.
Политика
России вернут долги за военную технику
Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Общество
«Ростех» планирует создать авиакомпанию с российской авиатехникой
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Общество
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Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Политика
Тимошенко заявила о начале «ликвидации» Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что начался процесс «ликвидации» Украины.
Происшествия
В Петербурге вновь эвакуируют суды
Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, эвакуированы Петродворцовый, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Джержинский районные суды Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды уже вернулись к работе после проверки.
Финансы
Курс доллара снизился до 61,48 рубля
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Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ
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Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд людей
2153 миллиардера мира в 2019 г. имели больше богатства, чем 4,6 млрд человек.
Общество
Названы сроки оформления новых материнских капиталов
Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первенца и ежемесячные пособия на детей в марте-апреле 2020 года.