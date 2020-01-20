Политика
РБКТрамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом он сообщил во время съезда Американской федерации фермерских бюро (AFBF), передает издание Successful Farming.
Читать в источнике
Оценить
Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ 19:32
с чего всё началось
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.ТАСС18:52
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека.
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Футбол
Ибрагимович установил рекорд в итальянской Серии А
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Футбол
Краневиттер не поедет в Мексику, «Зенит» нашел другое решение
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о возможной продаже Матиаса Краневиттера.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Здоровье
Врач рассказала об опасности минеральной воды
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала o случаях, когда минеральная вода может нанести вред здоровью и стать причиной заболеваний.
Политика
Как прошла конференция по Ливии в Берлине
Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.
Общество
Материнский капитал на первого ребенка выдадут уже весной
Россияне, в чьей семье в этом году появился первый ребенок, получат первые выплаты в марте-апреле нынешнего года.
Общество
Россиянам станет доступна функция оплаты электронных чаевых
Отмечается, что в 2020 году банки и платежные системы намерены распространить функцию оплаты электронных чаевых по всей России.
Политика
Медведев назвал причины отставки правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Армия и оружие
НМ ЛНР: Обстановка во Фрунзе резко обострилась после прибытия на позиции 93 бригады ВСУ
В Народной Милиции ЛНР рассказали о ситуации на линии соприкосновения сторон в районе населенного пункта Фрунзе.
Общество
Гергиев опоздал на спектакль в Венской опере и был заменен
Российский дирижер Валерий Гергиев не смог руководить спектаклем «Лоэнгрин» в Венской опере из-за опоздания.
Спорт
Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира в Нове Место
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонкой преследования на этапе Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Армия и оружие
У базы ВКС в Сирии РЭБ перехватила вражеский беспилотник с интересным содержимым
Управление беспилотником боевиков было перехвачено дежурными средствами радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Мошта-Мохаммед-Адра (40 км севернее российской авиабазы).
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Происшествия
Девушка-подросток покончила с собой, чтобы не выходить замуж за омича
Девушка жила в Екатеринбурге и была представительницей народа езидов. Замуж вчерашнюю школьницу хотели выдать родители.
Политика
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Политика
Мишустин назвал главную задачу нового правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин огласил главную задачу нового правительства на настоящий момент.
Интернет
Количество скачиваний WhatsApp для Android превысило пять млрд
В настоящее время количество скачиваний WhatsApp для гаджетов с Android составляет уже больше пяти миллиардов.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
Башаров прокомментировал срыв своего выступления на Украине
Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Единоборства
Глава UFC объявил Хабиба Нурмагомедова следующим соперником Макгрегора
Россиянин Хабиб Нурмагомедов должен стать следующим соперником Конора Макгрегора, заявил глава UFC Дана Уайт.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
Происшествия
В Свердловской области перевернулся ехавший с выставки собак автобус
В Свердловской области микроавтобус, который возвращался с выставки собак из Екатеринбурга в Казань, вылетел в кювет и перевернулся.