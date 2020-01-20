Политика

РБКРБКТрамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом он сообщил во время съезда Американской федерации фермерских бюро (AFBF), передает издание Successful Farming.
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Дональд Трамп
Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:32
с чего всё началось

Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.
ТАССвчера в 18:52

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Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

ТАССвчера в 18:52

Трамп считает, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Коммерсантъвчера в 19:32

Трамп рассказал о выгоде от хороших отношений с Россией и Китаем

Известиявчера в 19:38

Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Российская газетавчера в 19:39

Трамп: США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Газета.Ruвчера в 19:14

Трамп усмотрел выгоду в хороших отношениях с Россией и Китаем

Lenta.ruвчера в 20:01

Трамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем

РБКвчера в 21:24
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Происшествия

СК возбудил дело после гибели людей при прорыве трубы в пермском отеле

РИА Новости 00:07
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Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
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Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
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Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
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СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
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«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
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Технологии

Полицейские начали использовать систему распознавания лиц

Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способно искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
АМИТЕЛ вчера в 19:35
Космос

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Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к Международной космической станции (МКС).
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Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

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РИА Новости вчера в 15:51
Происшествия

В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой

В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой, который расположен на улице Воронинские горки.
РБК вчера в 12:08
Политика

Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов

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Актер Хэнк Азария отказался озвучивать Апу в «Симпсонах»

Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Газета.Ru вчера в 05:06
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Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

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Политика

Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
РИА Новости вчера в 23:14
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
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Вести.Ru вчера в 22:04
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
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Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.
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Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Политика

Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией

Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
Газета.Ru 00:20
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