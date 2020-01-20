Политика
РБКТрамп заявил о выгоде хороших отношений с Россией и Китаем
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом он сообщил во время съезда Американской федерации фермерских бюро (AFBF), передает издание Successful Farming.
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Иметь хорошие отношения с Китаем — это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАКоммерсантъ вчера в 19:32
с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином, однако нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.ТАССвчера в 18:52
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Певица Елка записала клип с омичами
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Политика
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Общество
Ozon почти полностью откажется от собственных курьеров
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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
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Футбол
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Технологии
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Специальная программа ищет фотографии подозреваемых в интернете Полиция США начала массово использовать специальное приложение Clearview, которое способно искать черты лица подозреваемых на миллиардах фотографий и видеозаписях в интернете, сообщает "Медуза" со ссылкой на американские СМИ.
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SpaceX запустила корабль Crew Dragon для испытаний
Принадлежащая миллиардеру Илону Маску компания SpaceX успешно запустила корабль Crew Dragon, чтобы испытать его спасательные системы и получить лицензию на полёты к Международной космической станции (МКС).
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До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Происшествия
В Тюмени произошел крупный пожар на складе с макулатурой
В Тюмени произошел пожар на складе с макулатурой, который расположен на улице Воронинские горки.
Политика
Представитель главы Чувашии объяснил его призыв «мочить» журналистов
Пресс-секретарь главы Чувашии Михаила Игнатьева Олег Сидоров заявил, что руководитель региона использовал слово «мочить» в значении «раскрыть подноготную» блогеров и оппозиционеров, которые называют себя журналистами и дестабилизируют ситуацию в стране.
Кино
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Актер Хэнк Азария сообщил, что больше не будет озвучивать персонажа мультсериала "Симпсоны" Апу Нахасапимапетилона, передает Variety.
Общество
Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака
Политика
Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Политика
РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля
Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Боброва в финале в серии буллитов одолела команду дивизиона Тарасова, став победителем прошедшего в Москве Матча звезд КХЛ — 7:6. Автором решающего броска стал защитник «Йокерита» Микко Лехтонен.
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Александр Соболев присоединится на сборах к «Крыльям Советов»
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Шоу-бизнес
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Теннис
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Во втором круге Серена Уильямс сыграется с победительницей встречи между словенкой Тамарой Зиданшек и южнокорейской спортсменкой Хан На Лэ.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
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Политика
Путин провел встречу с премьером Британии в Берлине
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном в Берлине в перерыве на конференции по Ливии.
Экономика
Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет
Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
Политика
Япония намерена добиваться подписания мирного договора с Россией
Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.