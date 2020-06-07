Политика
ВедомостиТрамп заявил о выводе сил нацгвардии из Вашингтона
Президент США Дональд Трамп поручил национальной гвардии начать вывод войск из Вашингтона. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По словам президента, ситуация с протестами в городе под полным контролем.
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Общество
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом
Главный раввин России Берл Лазар заразился коронавирусом, сообщил РБК его пресс-секретарь Гершон Коган.
РБК 10:39
Здоровье
Врач назвала самый вредный для здоровья суп
Росбалт вчера в 09:23
Политика
Трудовая порука: власти обсуждают введение приоритета найма россиян
Власти обсуждают возможность введения в России норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Известия 17:01
Религия
8 июня в Духов день благодать придёт с берёзой
Люди верили, что береза принесет в дом благодать.
Молодой коммунар 15:40
Шоу-бизнес
Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Сообщения о скандале на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова — «вранье от первой до последней буквы», заявил актер Алексей Панин.
РБК 14:41
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском вчера в 12:44
Здоровье
В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде
РЕН ТВ вчера в 10:41
Здоровье
В Пермском крае режим самоизоляции продлен до 15 июня
Накануне, 5 июня, стало известно, что режим самоизошяции в Пермском крае продлен до 15 июня.
RuNews24.ru вчера в 02:39
Культура
Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Авто
Вступят в силу летом. 3 нововведения, которые изменят жизнь водителей
Жизнь миллионов водителей изменится в ближайшее время.
Волжская новь вчера в 12:04
Космос
Корабль «Орёл» получит новое канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК «Энергия» (входит в госкорпорацию Роскосмос) опробовали новое канатно-спусковое устройство, которым будет оснащён перспективный космический корабль «Орёл».
3DNews 05 июня в 09:54
Гаджеты
В сети появились первые фотографии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080
В сети были опубликованы первые фотографии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080. Их разместили на китайском форуме ChipHell.
CyberSport.ru вчера в 12:38
Общество
В Забайкалье продлили действие ограничений по COVID-19
Действие мер профилактики распространения коронавирусной инфекции продлили в Забайкальском крае до 14 июня.
Российская газета 21:43
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 8 июня 2020, 05:39 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения COVID-19 достигло 1877.
REGNUM 22:39
Экономика
«Ъ» узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний
В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Интерфакс 21:28
Происшествия
Полицейские обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов
В Красноярске сотрудники полиции обнаружили автомобиль налетчиков на инкассаторов — ВАЗ-2106 черного цвета с номерными знаками Вологодской области.
Вести.Ru 05 июня в 03:28
Происшествия
Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщили в столичном управлении МВД.
Коммерсантъ 18:31
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося
Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными «автоматами»
Автоновости дня 04:07
Общество
Россиян предупредили о вреде антисептиков
Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков.
Lenta.ru 22:07
Политика
Елену Шувалову исключили из КПРФ
Депутата Московской городской думы Елену Шувалову исключили из КПРФ, она может оспорить это решение, сообщил РИА Новости депутат гордумы, член фракции КПРФ Леонид Зюганов.
РИА Новости 10:44
Происшествия
Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
Наука
Британские ученые представили новый прототип МЭФ-шлема
Ученые считают, что у их проекта многообещающее будущее в ситуациях, когда необходим быстрый и точный скан головного мозга.
Дни24 23:00
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
Газета.Ru 22:52
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Общество
В Алтайском крае сняли часть ограничений из-за коронавируса
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о снятии ряда ограничений, которые ранее ввели из-за коронавируса, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 10:43
Общество
Каждый пятый житель России отказался от отпуска из-за коронавируса
Из-за распространения пандемии коронавируса около 20% жителей России приняли решение отказаться от намеченного отпуска в этом году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования сервиса поиска сотрудников "Работа.ру".
Газета.Ru 20:18