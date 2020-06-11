Политика
Газета.RuТрамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами". Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
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Политика
Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство
Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
Общество
Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Общество
Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина
Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Здоровье
В Крыму выявили 25 носителей коронавируса
«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Политика
Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн
Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Общество
В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса
Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
Наука
Предшественника Великой китайской стены нашли археологи
Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания вчера в 10:49
Экономика
Сбербанк договорился о покупке 2ГИС
Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
Происшествия
В Петербурге собака чуть не загрызла младенца
Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество
Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае
Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
Политика
Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
Политика
Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым
Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК вчера в 13:45
Общество
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
РБК вчера в 11:09
Транспорт
В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость
Наша версия вчера в 06:15
Экономика
Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России
В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00
Общество
Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса
По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Фигурное катание
Кавагути объяснила, почему Загитова популярна в Японии
Японская фигуристка Юко Кавагути рассказала о популярности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Японии.
Вестник Кавказа вчера в 15:42