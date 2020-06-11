Политика

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами". Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
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Трамп: Сиэтл захватили «внутренние террористы»

Вести.Ru02:11

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

РЕН ТВ00:38

Трамп обвинил «внутренних террористов» в захвате Сиэтла

РИА Новости01:28

Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

Московский Комсомолец00:41

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Известия01:30

Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Газета.Ru00:31

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

ТАСС00:14
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 03:29, Ашберн
Политика

Путин допустил оговорку, «придумав» новое министерство

Президент России Владимир Путин оговорился на совещании по вопросам развития телекоммуникаций и информационных технологий и сослался на данные несуществующего ведомства — Минэкономсвязи.
РИА Новости вчера в 14:25
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Общество

Собчак рассказала о бегущих из центра Нью-Йорка друзьях из-за погромов

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что ее друзья, проживающие в США, в ужасе бегут из своих домов в связи с погромами, начавшимися вместе с акциями протеста из-за смерти Джорджа Флойда, погибшего при грубом аресте полицией.
Lenta.ru 03:06
Армия и оружие

Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны

Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
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Общество

Суд освободил по УДО осужденного за госизмену ученого Лапыгина

Московский районный суд Твери освободил досрочно Владимира Лапыгина, который был осужден за госизмену.
REGNUM 03:23
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Общество

В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу

На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
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Здоровье

В Крыму выявили 25 носителей коронавируса

«За 10 июня на территории республики подтверждено 25 новых случаев коронавирусной инфекции: 19 из них выявлены при проведении противоэпидемических мероприятий в очагах по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая — при обращении за медицинской помощью, 2 случая — при лабораторном скрининге здоровых лиц», — отметил Аксёнов.
REGNUM 03:10
Политика

Генпрокурор Украины обвиняет Порошенко в давлении

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обвинила экс-президента страны Петра Порошенко и депутатов от его партии "Европейская солидарность" в оказании давления на нее, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора.
Газета.Ru вчера в 20:02
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
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Общество

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Общество

В Москве еще 2236 человек вылечились от коронавируса

Еще 2236 человек вылечились от коронавирусной инфекции в Москве за минувшие сутки, общее число выздоровевших составило 115 769.
Газета.Ru 02:42
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Наука

Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
Evo-rus.com вчера в 11:26
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Политика

В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы

REGNUM вчера в 05:53
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Происшествия

Михаил Ефремов пытался покончить с собой

Культуромания вчера в 10:49
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Экономика

Сбербанк договорился о покупке 2ГИС

Сбербанк подписал документы о приобретении контрольной доли в картографическом сервисе 2ГИС.
Коммерсантъ 02:05
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Происшествия

В Петербурге собака чуть не загрызла младенца

Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга – ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России.
РИА Новости 02:57
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Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК вчера в 12:13
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Экономика

Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре

Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Общество

Губернатор сделает новое заявление по карантину в Краснодарском крае

Губернатор Вениамин Кондратьев 11 июня проведет заседание краевого оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
Новая Кубань вчера в 02:17
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Политика

Зеленский рассказал об СМС-сообщениях Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об СМС-сообщениях, которые иногда получает от олигарха Игоря Коломойского.
Lenta.ru 02:49
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
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Политика

В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров

Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
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Происшествия

В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем

В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 09 июня в 19:20
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Политика

Посол Украины заявил о прекращении Danone рекламы с Пореченковым

Французская компания Danone прекратила сотрудничать с российским актером Михаилом Пореченковым.
РБК вчера в 13:45
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

РБК вчера в 11:09
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Транспорт

В ГИБДД разработали новый метод проверки водителей на трезвость

Наша версия вчера в 06:15
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Экономика

Апрель поставил 15-летний антирекорд по появлению новых компаний в России

В апреле 2020 года в России открылось меньше всего новых компаний за последние 15 лет.
РБК 03:00
Общество

Во Владимирской области выявили еще 64 случая коронавируса

По данным Роспотребнадзора во Владимирской области еще 64 человека заболели коронавирусной инфекцией.
Губерния-33 02:47
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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Фигурное катание

Кавагути объяснила, почему Загитова популярна в Японии

Японская фигуристка Юко Кавагути рассказала о популярности олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Японии.
Вестник Кавказа вчера в 15:42
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