с чего всё началось

Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы». Так их в своем Twitter охарактеризовал президент США Дональд Трамп.

Наука Произведение Моцарта может снизить частоту приступов эпилепсии «Наши результаты показали, что ежедневное прослушивание первого движения Моцарта K.448 было связано с уменьшением частоты приступов у взрослых людей с эпилепсией», - говорит доктор Рафи.

Политика В США заявили о влиянии России на Международный уголовный суд "США никогда не давало согласию на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", - сказал Барр на пресс-конференции. 3

Общество Собянин призвал ограничить поездки в Москву гостям из регионов Пока стоит ограничить поездки гостям из других регионов России в Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в четверг.

Футбол Маурисио получит российское гражданство и перейдет в клуб РПЛ Бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" бразилец Маурисио может перейти в ЦСКА или "Ростов".

Наука Аналог человеческого эмбриона впервые вырастили из стволовых клеток Впервые ученые вырастили из стволовых клеток структуру, которая по своему поведению и устройству похожа на первые фазы развития эмбриона. 2

Гаджеты Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 Как и было обещано, сегодня утром компания Xiaomi представила умный браслет Xiaomi Mi Band 5. 2

Происшествия В Брянске задержали напавших на полицейского мужчин Как пояснили 11 июня в пресс-службе УМВД России по Брянской области, сотрудники ППС остановили пьяных мужчин. 6

Общество Путин поручил определить сроки и условия приема детей в лагеря Президент России Владимир Путин поручил до 20 июня определить сроки и условия приема детей в оздоровительные лагеря, обеспечив упрощенный режим оформления документов, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Спорт Little Hope из антологии The Dark Pictures отложили до осени Разработчики антологии The Dark Pictures отложили выход второй части серии — Little Hope.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,9K

Экономика Путин поручил повысить привлекательность образовательных кредитов Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с Центральным банком РФ до 15 августа повысить привлекательность образовательных кредитов, включая снижение ставки до 3%, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Гаджеты Apple зарегистрировала девять iPhone На просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарегистрировала сразу девять смартфонов, которые будут представлены в сентябре этого года. 1

Общество В России увеличили пособия по безработице «Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе. 160

Происшествия В Петербурге собака чуть не загрызла младенца Собака покусала младенца в Сестрорецке в Курортном районе Петербурга, ребенок в тяжелом состоянии в больнице, сообщает в четверг региональный главк МВД России. 35

Политика На КПП при въезде на территорию ДНР установили стелу «Россия» Стелу "Россия" установили при въезде на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики у КПП через линию соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам представитель общественной организации "Донецкая республика". 9

Авто Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4. 7

Экономика ФРС США сохранила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую ставку на уровне 0—0,25% годовых, сообщает пресс-служба регулятора. 106