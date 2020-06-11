Политика

KM.ruKM.ruТрамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»

Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы». Так их в своем Twitter охарактеризовал президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Ранее Трамп написал в Twitter
, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.
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Мэр Сиэтла ответила на критику Трампа советом «вернуться в бункер»

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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
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