с чего всё началось

Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы». Так их в своем Twitter охарактеризовал президент США Дональд Трамп.

Экономика Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC. 1

Общество В Краснодарском крае отменен пропускной режим Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска. 380

Спорт МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014 С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,5K

Финансы Курс евро поднялся выше 79 рублей Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов. 2

Политика Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве. 4

Политика Башар Асад освободил премьер-министра Сирии от должности Президент Сирии Башар Асад освободил премьер-министра Имада Хамиса от занимаемой должности.

Происшествия Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости". 232

Общество Кравцов рассказал, когда школьники получат аттестаты Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, а те, а остальные смогут их забрать 15 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. 1

Общество Власти Москвы публично удалят все пропуска Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня. 17

Футбол Ребров раскрыл, чем занимался в перерывах между тренировками в Тарасовке Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил радость по поводу возвращения к тренировочной деятельности на клубной базе в Тарасовке.

Наука Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее. 36

Общество Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей. 111

Происшествия В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону. 1,3K