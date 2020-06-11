Политика
KM.ruТрамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Американский город Сиэтл (штат Вашингтон), где протестующие против расовой дискриминации и полицейского произвола активисты оккупировали мэрию, захватили «внутренние террористы». Так их в своем Twitter охарактеризовал президент США Дональд Трамп.
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с чего всё началось
Ранее Трамп написал в Twitter, что "внутренние террористы захватили Сиэтл", и раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и Дюркан, которые, по его мнению, не борются с беспорядками.РИА Новости05:04
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Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
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Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC.
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Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Пропускной режим отменяется с 00 часов 12 июня. С этого времени для передвижения по краю не нужно наличие красного пропуска.
Вести.Ru 10:27
Экономика
Ставки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года
Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».
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Авто
Mercedes-Benz назвал цены на новый седан E-Class в России
Вслед за рестайлинговым универсалом Mercedes-Benz E-Class All-Terrain до России добралась и главная модель обновленного семейства – седан E-Class.
Автоновости дня 05:45
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МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
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Разин вспомнил, как пьяный Ефремов «вызывал ужас у всех»
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Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Политика
Песков заявил, что нет олигархов в России
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — резюмировал Дмитрий Песков.
DixiNews вчера в 11:07
Финансы
Курс евро поднялся выше 79 рублей
Курс евро поднялся в цене на фоне падения стоимости нефти на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Газета.Ru 10:16
Политика
Шойгу доложил Путину о готовности к проведению парада Победы
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в формате видеоконференции, в котором принял участие президент России Владимир Путин, сообщил, что военнослужащие и техника готовы к параду Победы 24 июня в Москве.
Газета.Ru 09:58
Политика
Башар Асад освободил премьер-министра Сирии от должности
Президент Сирии Башар Асад освободил премьер-министра Имада Хамиса от занимаемой должности.
ТАСС 10:29
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью
Погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова водителя Сергея Захарова похоронили в его родном селе Кузьминское в Рязанской области, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:55
Общество
Кравцов рассказал, когда школьники получат аттестаты
Большинство школьников получат аттестаты 11 июня, а те, а остальные смогут их забрать 15 июня, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Московский Комсомолец 08:05
Происшествия
СМИ узнали о задержании экс-главы «Трансфин-М» Дмитрия Зотова
В Москве задержали бывшего главу лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
BFM.ru 10:47
Шоу-бизнес
Арина Шарапова рассказала «историю большого обмана» Михаила Ефремова
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iReactor вчера в 03:00
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Общество
Власти Москвы публично удалят все пропуска
Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.
Российская газета 09:05
Футбол
Ребров раскрыл, чем занимался в перерывах между тренировками в Тарасовке
Вратарь «Спартака» Артём Ребров выразил радость по поводу возвращения к тренировочной деятельности на клубной базе в Тарасовке.
RT на русском 10:58
Происшествия
В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
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После удаления из HBO Max «Унесенные ветром» стали хитом на Amazon
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
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Иммунитет мужчин и женщин по-разному реагирует на коронавирус
Анализ реакции иммунной системы представителей разных полов на заражение коронавирусом нового типа показал, что у женщин Т-клетки, главные "дирижеры" иммунитета, реагируют на заражение гораздо активнее.
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Антитела к коронавирусу нашли у 17% москвичей
Первый этап тестирования проходил с 4 мая по 21 мая, и тогда антитела обнаружились у 12% москвичей.
Коммерсантъ 08:02
Здоровье
Россиян предупредили об опасности клещей
Газета.Ru 07:46
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
Авто
Кроссовер Toyota Wildlander ставит рекорды продаж
Как выяснил портал "Новые автомобили" в ходе мониторинга авторынка, в мае текущего года Wildlander установил рекорд по продажам и стал вторым по популярности кроссовером в модельном ряду японского автогиганта с результатом 7,6 тысячи реализованных авто, уступив только собрату RAV4.
Новые автомобили 09 июня в 22:24