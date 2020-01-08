Политика
Lenta.ruТрамп заявил о защите Европы от России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости. По словам американского лидера, несмотря на это, страны НАТО «невзлюбили» его из-за требований увеличить оборонные расходы.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.РИА Новостивчера в 21:03
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