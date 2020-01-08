Политика

Lenta.ruLenta.ruТрамп заявил о защите Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости. По словам американского лидера, несмотря на это, страны НАТО «невзлюбили» его из-за требований увеличить оборонные расходы.
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с чего всё началось

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.
РИА Новостивчера в 21:03

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Трамп заявил, что США защищают Европу от России

ТАСС00:25

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

РИА Новостивчера в 21:03

Трамп: США защищают Европу от России

Газета.Ruвчера в 21:41

«Защищаем Европу от России»: Трамп призвал страны НАТО платить

Московский Комсомолецвчера в 21:40

Трамп назвал США «защитником» Европы от России

Известиявчера в 21:40

Трамп заявил, что США защищают Европу от России

Коммерсантъвчера в 21:14

Трамп заявил о защите Европы от России

Lenta.ruвчера в 22:18
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Армия и оружие

Запуск «Кинжала» в Черном море показали на видео

Газета.Ru 02:00
Общество

Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Газета.Ru 03:10
Политика

Канада заявила о крушении украинского самолета из-за иранской ракеты

Lenta.ru вчера в 15:02
Политика

Протестующие в Абхазии захватили дворец президента республики

Комсомольская правда вчера в 08:55
Здоровье

Путина просят отправить в отставку главу саратовского минздрава

Руководитель отделения профсоюза "Альянс врачей" в Саратовской области Ирина Климентова опубликовала петицию на Change.org, в которой обращается к президенту России Владимиру Путину с требованием отправить министра Наталью Мазину в отставку.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 01:45
Политика

Латвия не намерена претендовать на Пыталово

Отмечалось, что республика не намерена продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
Псковское агентство информации вчера в 08:50
Экономика

Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера

Ведомости вчера в 14:46
Общество

Между Крымом и Арменией запустят регулярные авиарейсы

Известия вчера в 21:11
Космос

«Хаббл» нашел самые маленькие сгустки темной материи

Гравитационное линзирование помогло космическому телескопу «Хаббл» обнаружить самые маломассивные скопления темной материи.
N+1 вчера в 08:42
Происшествия

Раскрыта личность издевавшегося над рядовым Шамсутдиновым сослуживца

Московский Комсомолец 01:01
Общество

«ИрАэро» потребовала от производителя SSJ100 почти ₽2 млрд

Авиакомпания «ИрАэро» готовит встречный иск к «Гражданским самолетам Сухого» (ГСС) почти на 2 млрд руб. и направила соответствующую претензию, сообщил РБК источник, близкий к иркутской компании.
РБК 02:36
Кино

Скотт Дерриксон оставил пост режиссера сиквела «Доктора Стрэнджа»

КиноПоиск 01:10
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СМИ назвали причину ухода Игнатьева из «Краснодара»

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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Общество

В Бурятии по программе «Земский учитель» предлагают 30 вакансий

Стартовал приём заявок для учителей, желающих стать земскими учителями и получить миллион 10 января в Бурятии открылся приём заявок для участия в программе "Земский учитель".
Байкал-Daily 01:33
Шоу-бизнес

Возлюбленная Илона Маска Клэр Буше родит ему ребенка

Другой фолловер исполнительницы заявил, что ее интересуют деньги Илона Маска.
OAnews 01:24
Кино

Вышел трейлер четвертого сезона «Фарго»

В YouTube опубликован трейлер четвертого сезона сериала «Фарго». Премьера новых эпизодов состоится 19 апреля.
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Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

РИА Новости 01:30
Общество

Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею

Российская газета вчера в 07:49
Общество

Один из создателей World of Tanks решил основать политическую партию

РБК 02:04
Космос

Скорость исчезновения воды из атмосферы Марса оказалась недооценена

ТАСС Наука 02:31
Политика

МИД Франции: Иран может получить ядерное оружие в ближайшие годы

Иран в состоянии получить ядерное оружие в течение пары лет, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 10 января в эфире радио RTL.
Красная весна 02:49
Происшествия

Танкер под флагом РФ столкнулся с рыболовецкой лодкой у берегов Турции

Известия 01:16
Политика

Шэрон Стоун назвала Путина сильным лидером

Актриса Шэрон Стоун в интервью журналу GQ рассказала о своем отношении к президенту России Владимиру Путину и раскритиковала его американского коллегу Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 17:27
Кино

Во втором сезоне «Ведьмака» появятся представители ЛГБТ

Во втором сезоне «Ведьмака» покажут персонажей, которые относятся к сексуальным и гендерным меньшинствам.
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Bethesda выпустит «революционный» патч к классическим Doom и Doom 2

Компания Bethesda выпустит патч к культовым Doom и Doom 2, который позволит запустить игры с частотой 60 кадров в секунду.
REGNUM вчера в 16:43
Политика

Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке.
Взгляд.ру 00:20
Армия и оружие

Ракета упала вблизи авиабазы Балад в Ираке

Народные новости вчера в 17:22
Политика

Палата представителей одобрила ограничение военных полномочий Трампа

Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию по вопросу ограничения военных полномочий президента Дональда Трампа в отношении Ирана, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 18:33
Космос

Спрятанный за Луной спутник превратился в телескоп

Нидерландско-китайский прибор исследования низких частот (NCLE) размещен на китайском спутнике связи Queqiao, который был запущен в рамках миссии Chang'e 4 — китайской автоматической межпланетной станции для изучения Луны и космического пространства с луноходом «Юйту-2» на борту.
Популярная механика 04 января в 19:01
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