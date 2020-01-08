Президент США Дональд Трамп заявил, что США "защищают Европу от России", и посетовал, что европейские страны невзлюбили его.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости. По словам американского лидера, несмотря на это, страны НАТО «невзлюбили» его из-за требований увеличить оборонные расходы.

Трамп заявил о защите Европы от России

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