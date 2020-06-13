Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Согласно опубликованному в 2019 году отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США находятся на первом месте в мире по объему военных расходов ($649 млрд), отмечает "Газета.ру". Всего в мире сейчас действует свыше 600 американских военных баз.
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с чего всё началось

Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.
РИА Новости11:58

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Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

РБК13:11

Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «эры бесконечных войн»

Lenta.ru14:41

Трамп заявил, что США завершают «эру бесконечных войн»

ТАСС14:32

Трамп заявил, что США завершают эру «бесконечных войн»

RT на русском13:22

Соловьев оценил заявление Трампа об отказе от «чужих войн»

Газета.Ru17:39

Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от «чужих войн»

РИА Новости14:06

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Известия12:47
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Экономика

В России отменен «банковский роуминг»

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка.
Российская газета 17:00
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Происшествия

Мужчина утонул в Липецкой области

Kursk.com 16:40
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Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе

Lenta.ru 16:57
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Общество

В Париже и Лондоне в ходе акций протеста начались беспорядки

В Париже и Лондоне акции протеста переросли в массовые беспорядки.
RT на русском 15:03
10
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

РБК 15:53
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Политика

Анджела Дэвис считает, что в США начинается революция

Известная американкскаая правозащитница Анджела Дэвис оценила происходящее в США, как революцию.
Piter.tv 09:32
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Футбол

Нападающий Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории «Наполи»

ИА Красная Весна 16:40
Общество

Скончался актер Сергей Масленников

Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
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Авто

Кондиционер забирает около 2% мощности автомобиля

В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня 02:10
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Происшествия

В Париже акция против произвола полиции переросла в беспорядки

Люди в черной одежде и с закрытыми лицами устроили беспорядки во время несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия на площади Республики в Париже.
Российская газета 11:16
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Футбол

«Локомотив» провел первую тренировку под руководством Николича

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич познакомился со своими подопечными после того, как отбыл двухнедельный карантин.
Вести.Ru 08:17
Кино

В сети появился тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина

Neva.Today 10 июня в 14:50
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

Скончался студент СПбГУ Владислав Голиков, получивший пулевое ранение головы на Невском проспекте в Петербурге, сообщили в пресс-службе вуза.
РИА Новости 10:56
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
2,3K
Происшествия

Ефремов записал обращение после смертельного ДТП

Компания 03:22
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Игры

Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:13
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Общество

Подполковник ФСИН рассказал, что ждет Ефремова в колонии

Подполковник запаса ФСИН Игорь Шутко рассказал, что ждет актера Михаила Ефремова при получении реального срока по делу о ДТП, пишет "Вечерняя Москва".
Газета.Ru вчера в 14:26
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Здоровье

На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
РИА Новости 04:02
Здоровье

В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 11 июня в 03:36
1K
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок

Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 05:08
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Гаджеты

Adobe представила новое приложение для смартфонов

Vevby.ru 09:28
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Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
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Политика

Трамп заявил о готовности признать поражение на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на выборах главы государства в ноябре этого года признает свое поражение, передает Fox News в пятницу, 12 июня.
Известия вчера в 16:58
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Армия и оружие

Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд

В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
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Происшествия

Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии

Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Тайваня

Сейсмологи в субботу зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 у побережья острова Тайвань.
ТАСС 16:46
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Финансы

Спекулянты увеличили ставку на рост евро до максимума более чем за 2 года

Хедж-фонды и другие крупные спекулянты увеличили длинную позицию по фьючерсам в евро до самого высокого уровня с мая 2018 года.
Profinance.ru вчера в 17:12
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Происшествия

Адвокат объяснил нежелание семьи Захарова принять извинения Ефремова

Известия 16:09
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Киберспорт

Разработчики раскрыли секрет новой Mafia

Во время конференции PC Gaming Show 2020 компания Hangar 13 представила новый трейлер игры Mafia: Definitive Edition.
Российская газета 15:46
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Политика

Путин назвал выгоду для мира от сильной России

Если бы Россия не восстановилась и не заняла своего нынешнего положения, мир был бы хуже и опаснее, заявил президент РФ Владимир Путин.
Известия 16:40
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