Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.

с чего всё началось

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

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