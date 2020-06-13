Политика
ИзвестияТрамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
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с чего всё началось
Американские военные больше не будут восстанавливать другие страны и "решать чужие конфликты", заявил президент Дональд Трамп. По его словам, Вашингтон возвращается к основополагающим принципам, согласно которым задача солдата — оборонять и решительно защищать США от внешних врагов.РИА Новости11:58
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Общество
Михаил Леонтьев отказался считать Ефремова убийцей
ДТП с участием артиста Михаила Ефремова стало страшным горем для обеих семей, но нужно перестать называть его убийцей, заявил российский журналист и политолог Михаил Леонтьев.
Взгляд.ру 07:19
Общество
Самый высокий небоскреб в мире окрасился в российский триколор
Самая высокая башня мира - Бурдж-Халифа в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) окрасилась в цвета российского флага, сообщается на странице администрации башни в Twitter.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Общество
Скончался актер Сергей Масленников
Москва, 13 июня 2020, 20:08 — REGNUM Скончался известный российский актер Сергей Масленников.
REGNUM 13:08
Общество
«Столь сильного давления еще не было». Учителя жалуются, что их принуждают голосовать за поправки под угрозами увольнения
Бюджетники массово заявляют о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
Дождь вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего Захарова
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария обратилась к семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил ее отец, в беседе с изданием Wonderzine.
Lenta.ru вчера в 19:47
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Математическую модель создали ученые РХТУ имени Д.И. Менделеева и она показала, что эпидемия коронавируса в России может закончится уже в конце июня-июля 2020 года.
Газета DAILY 11 июня в 15:49
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Здоровье
Выпуск программы «Время» в 21:00 от 13.06.2020
Смотрите в этом выпуске : в России коронавирус победили уже почти 275 тысяч человек; специалисты Росстата и оперативного штаба объяснили, почему число умерших от коронавируса корректируется; семьи с детьми от трех до семи лет смогут получать социальную поддержку без дополнительных справок; в России снизилось количество преступлений в условиях пандемии.
Первый канал 14:27
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением по поводу ДТП
Актер Михаил Ефремов записал виообращение, в котором принес извинения семье погибшего в ДТП Сергея Захарова и пообещал оказать помощь.
Известия вчера в 23:37
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Москва, 13 июня 2020, 21:44 — REGNUM Бывший глава Воздушно-десантных войск России генерал-полковник Владимир Шаманов призвал певца Филиппа Киркорова извиниться за оскорбление десантников.
REGNUM 14:44
Общество
Мишустин отменил справки для получения россиянами пособий
Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки.
Газета.Ru 13:32
Общество
НАБУ Украины показало рекордную взятку — $6 млн наличными
Кучу денег в прямом смысле слова показал на брифинге директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник.
Телеканал 360° 10:31
Общество
На крупном оптовом рынке Пекина нашли рассадник коронавируса
Коронавирус был найден на одном из крупных рынков Пекина «Синьфади».
Mockva.ru 04:42
Общество
Аномальная жара вернется в европейскую часть России во вторник
Жаркая погода вернется в центр европейской части России во вторник. В Москве жара будет достигать 30 и выше градусов.
РЕН ТВ вчера в 17:25
Общество
Опубликована карта выхода регионов из режима ограничений
На сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта выхода российских регионов из режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:50
Армия и оружие
США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски
В США заявили о «перехвате» российских бомбардировщиков возле Аляски.
Evo-rus.com 11 июня в 02:30
Шоу-бизнес
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру Ефремова
Рената Литвинова рассказала, зачем посещала квартиру актера Михаила Ефремова, которого поместили под домашний арест.
Pravda.Ru вчера в 09:34
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Игры
PC Gaming Show 2020 пройдет сегодня
Организаторы говорят, что более двух десятков студий, издателей и разработчиков примут участие в PC Gaming Show, который предложит «эксклюзивные трейлеры, интервью и шоу».
Evo-rus.com 14:14
Здоровье
В понедельник в тестовом режиме в Липецке заработают три поликлиники
В понедельник, 15 июня, в Липецке в тестовом режиме в Липецке заработают три поликлиники: при областной клинической больнице на 19-м микрорайоне, при областной больнице №2 на улице Ленина и пятая городская на проспекте Победы, 61.
Gorod48 11 июня в 05:55
Общество
Аксенов запустил новый водовод для снабжения Симферополя
Глава Крыма Сергей Аксенов дал старт подачи дополнительного водоснабжения от артезианских скважин в Симферополь, столкнувшийся с проблемой обмеления водохранилищ.
Газета.Ru вчера в 05:08
Политика
Протестующие в Сиэтле провозгласили «независимость»
Протестующие местные жители смогли захватить его и провозгласили независимость в городе.
Evo-rus.com 14:42
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Коммерсантъ вчера в 11:23
Армия и оружие
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
РИА Новости 14:29
Общество
Владимир Путин вручает медали «Герой труда» на Поклонной горе
Народные новости вчера в 06:41
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у трети медиков в Москве
По словам Голиковой, тестирование методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу на первом этапе прошли 15,5 тыс. медиков в 60 учреждениях, в результате у 16,5% из них были обнаружены антитела.
РБК 05:33
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Шоу-бизнес
Кети Топурия назвала настоящую фамилию Светланы Лободы
"Наша подружка Светлана Лободадзе, кто не знает, это ее настоящая фамилия, выпустила такой новый фильтр, посмотрите", — говорит в ролике солистка "АСтудио".
Дни24 вчера в 21:00