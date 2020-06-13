с чего всё началось

Обычно после таких заявлений и начинается…

Согласно опубликованному в 2019 году отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США находятся на первом месте в мире по объему военных расходов ($649 млрд), отмечает "Газета.ру". Всего в мире сейчас действует свыше 600 американских военных баз.

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