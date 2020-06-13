Политика

ИзвестияИзвестияТрамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

Согласно опубликованному в 2019 году отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США находятся на первом месте в мире по объему военных расходов ($649 млрд), отмечает "Газета.ру". Всего в мире сейчас действует свыше 600 американских военных баз.
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Владимир Соловьев
Обычно после таких заявлений и начинается…
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 14:06
с чего всё началось
США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте
 Белого дома.
Фонтанка.Ру14:39

Подробнее о событии

Трамп: Американские солдаты не должны решать древние конфликты в далёких странах, мы не мировой жандарм!

Комсомольская правда18:40

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РИА Новости14:06

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RT на русском13:22

Трамп заявил об отказе США решать чужие конфликты

РБК13:11

Соловьев оценил заявление Трампа об отказе США от «чужих войн»

Газета.Ru17:39

Трамп объявил о завершении эры бесконечных войн с участием военных США

Телеканал 360°12:28
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Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
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Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

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Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

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Sony провела презентацию, на которой показала финальный дизайн PlayStation 5. До этого был известен только внешний вид геймпада.
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Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada

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