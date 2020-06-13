Политика
ИзвестияТрамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Согласно опубликованному в 2019 году отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), США находятся на первом месте в мире по объему военных расходов ($649 млрд), отмечает "Газета.ру". Всего в мире сейчас действует свыше 600 американских военных баз.
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Обычно после таких заявлений и начинается…
— Владимир Соловьев, российский журналистРИА Новости 14:06
с чего всё началось
США «заканчивают эпоху бесконечных войн» и должны сосредоточиться на собственной защите, заявил 13 июня американский президент Дональд Трамп, выступая в военной академии Уэст-Пойнт Речь опубликована на сайте Белого дома.Фонтанка.Ру14:39
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Кинокритики разгромили фильм «Артемис Фаул»
Западные кинокритики ударили по приключенческому фильму студии Walt Disney «Артемис Фаул». Его рейтинг составил всего 14%.
Live24 вчера в 07:32
Происшествия
В Лондоне задержали более 100 человек в ходе протестов
Больше 100 человек были задержаны во время протестных акций в центре Лондона в субботу, 13 июня, сообщил Скотленд-Ярд в своем Twitter.
Известия 20:00
Происшествия
Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения актера Ефремова
Семья погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова не приняла извинения актера Михаила Ефремова.
Известия 06:32
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо 20:23
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МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Происшествия
В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки
Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 11:42
Армия и оружие
ВКС России обзаведутся новым оружием для ударов по площадям
Новейшие ракеты и высокоточные планирующие бомбы скоро появятся на вооружении в ВКС РФ.
Политическая Экспертиза вчера в 11:34
Общество
Глава Минздрава призвал россиян быть готовыми изменить планы на отпуск
Россияне должны быть готовы изменить планы на отдых в любое время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
ПолитРоссия 03:31
Общество
Новая волна тепла придет в европейскую часть России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сроках наступления второй волны тепла в европейской части России, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:39
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 15:23
Армия и оружие
В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны
Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна вчера в 11:56
Гаджеты
Samsung в России предлагает подарки и скидки до 40%
Российское подразделение компании Samsung в России предлагает подарки и скидки до 40 % при условии покупки в официальном интернет-магазине компании.
Astera 12:34
Гаджеты
Обзор Huawei P40. Самый компактный флагман
Новое поколение компактного флагмана Huawei P40 снова осталось в тени старшей модели P40 Pro, и очень даже зря.
Megaobzor.com вчера в 09:06
Происшествия
Перестрелка произошла на рынке в Екатеринбурге
Инцидент произошел в субботу, 13 июня на Новомосковском рынке в Екатеринбурге.
Kursk.com 15:53
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera 15:56
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Общество
Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии
Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказал о возможных условиях нахождения актера Михаила Ефремова в колонии.
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Грузовой катер перевернулся на Камчатке
Вести.Ru 20:40
Общество
Россияне смогут получить социальную помощь без справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому россияне не должны будут предъявлять справки для получения социальной поддержки.
RT на русском 11:05
Политика
Соперник Лукашенко заявил о рейдерском захвате «дочки» «Газпромбанка»
Задержания топ-менеджеров белорусской «дочки» «Газпромбанка», являются рейдерством со стороны государства, заявил экс-председатель правления банка Виктор Бабарико, 13 июня в интервью РБК.
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Напомним, уроженка Рязани Трусова владеет четверным лутцем, флипом, тулупом и сальховом.
62инфо 02:28
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Очередной запуск японской коммерческой ракеты завершился неудачно
В Японии завершился неудачей очередной запуск космической ракеты частной компании Interstellar Technologies.
Известия 19:39
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23
Происшествия
Под Новосибирском погиб мужчина от удара молнии
Житель поселка Коченево в 50 км от Новосибирска погиб от удара молнии во время грозы утром в субботу.
ТАСС 01:29
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5 и первые игры для консоли
Sony провела презентацию, на которой показала финальный дизайн PlayStation 5. До этого был известен только внешний вид геймпада.
MobiDevices 11 июня в 17:41
Авто
Стало известно, почему АвтоВАЗ не выпускает минивэны Lada
Представители "АвтоВАЗа" заявили, что отечественный производитель не планирует выпускать минивэны, кабриолеты и автомобили с другими типами кузова, которые не имеют массового рынка сбыта.
Новые автомобили 01:02
Происшествия
В Белоруссии возбудили дело против топ-менеджера Белгазпромбанка
Минск, 13 июня 2020, 23:55 — REGNUM В Белоруссии возбудили уголовное дело в отношении главы дирекции Белгазпромбанка в Могилеве Сергея Кармызова.
REGNUM 16:55
Футбол
Николич присоединился к тренировкам «Локомотива» на базе
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