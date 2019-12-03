Трамп начал саммит НАТО с резкой критики Эммануэля Макрона Трамп заявил, что позиция США не отличается от позиции Франции. Тем не менее, по мнению американского президента, все страны альянса должны находиться в состоянии постоянной готовности, чтобы отразить любую агрессию.

Трамп заявил о желании поладить с Россией

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