Политика

ПрофильПрофильТрамп заявил о желании поладить с Россией

Трамп начал саммит НАТО с резкой критики Эммануэля Макрона Трамп заявил, что позиция США не отличается от позиции Франции. Тем не менее, по мнению американского президента, все страны альянса должны находиться в состоянии постоянной готовности, чтобы отразить любую агрессию.
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Первый день саммита НАТО. Говорят все, но солирует Трамп

ТАСС16:49

Трамп считает, что США ладят с Россией

Life.ru10:32

Трамп объяснил Макрону, что с Россией необходимо поладить

Газета.Ru14:16

Трамп заявил Макрону о желании поладить с Россией

РБК12:16

Трамп заявил о неплохих отношениях США с Россией

Известия10:42

Дональд Трамп заявил, что у США и России нормальные отношения

Телеканал 360°14:09

Трамп посоветовал НАТО разговаривать с Россией

News.ru05:56
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Политика

В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»

Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
РИА Новости 20:18
Наука

Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки

Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Якутия 24 01 декабря в 23:58
Космос

Сорок миллиардов Солнц: обнаружена самая тяжелая черная дыра

ТК Звезда 17:34
Авто

Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.
Тарантас Ньюс 09:51
Политика

Россия и Китай запускают новый газопровод и строят первую систему транспортировки на Восток

Строительство.RU 06:52
Происшествия

В Татарстане злоумышленник зарезал свою бывшую жену и двухлетнего сына

ТАСС 00:28
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК 07:34
Технологии

Роскачество исследовало мобильные приложения для заказа такси

Роскачество проверило качество наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play – всего 40 приложений (19 для iOS и 21 для Android).
7 новостей 00:32
Политика

Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии

Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
РИА Новости 04:45
Происшествия

СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка

Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Известия 21:28
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru 01 декабря в 18:52
Гаджеты

Продажи смартфонов Samsung с гибким дисплеем провалились в России

Первый в мире серийный смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем провалился в продаже на российском рынке.
iReactor 20:37
Политика

Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:06
Наука

Острый перец замедляет активность, но помогает продлить жизнь

Волгоградская правда 14:29
Армия и оружие

Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Газета.Ru 07:51
Технологии

Эксперты назвали оператора с лучшим качеством связи в Ростове

Самый качественный мобильный интернет в Ростове своим абонентам предоставляет МТС.
Donnews.ru 02:56
Политика

США вновь отказали в выдаче виз российской делегации

Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
REGNUM 22:18
Общество

Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников

Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Российская газета 16:01
Политика

Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400

Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 12:41
Происшествия

Под завалами дома в Белгородской области найден погибший

Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Коммерсантъ 16:12
Общество

Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян

Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Вести.Ru 13:00
Политика

Зеленский призвал США помочь в «возвращении» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что американские власти могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма.
Политическая Экспертиза вчера в 05:01
Гаджеты

В России появился новых бренд дешёвых мобильных телефонов

Ferra 12:11
Футбол

«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева

Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Спорт день за днем 09:02
Политика

Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
РИА Новости 18:36
Авто

Стали известны ближайшие новинки Kia и Hyundai для России

Южнокорейские автомобильные марки Kia и Hyundai в следующем году представят в России несколько новинок.
Vevby.ru 06:09
Экономика

Saxo Bank представил прогноз на 2020 год

Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Известия 05:04
Общество

WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине

В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
РБК 17:04
Политика

Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров

Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Российская газета 20:05
Экономика

Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР

Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
РИА Новости вчера в 10:48
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