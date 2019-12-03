Политика
ПрофильТрамп заявил о желании поладить с Россией
Трамп начал саммит НАТО с резкой критики Эммануэля Макрона Трамп заявил, что позиция США не отличается от позиции Франции. Тем не менее, по мнению американского президента, все страны альянса должны находиться в состоянии постоянной готовности, чтобы отразить любую агрессию.
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Политика
В бундестаге раскритиковали позицию Украины по «Северному потоку — 2»
Позиция Киева по "Северному потоку-2" ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Наука
Ученые СВФУ представили найденную в Якутии мумию щенка древней собаки
Ранее телеканал "Якутия 24" передавал, что ученые предполагают, что найденный щенок мог быть самой древней одомашненной собакой.
Авто
Рынок новых электрокаров в России вырос примерно в три раза
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 10 месяцев 2019 года владельцами новеньких электромобилей в России стали 297 человек – это в 2,7 раза больше, чем за такой же период прошлого года который составил 112 единиц авто.
Политика
Россия и Китай запускают новый газопровод и строят первую систему транспортировки на Восток
Общество
Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек
Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
Технологии
Роскачество исследовало мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play – всего 40 приложений (19 для iOS и 21 для Android).
Политика
Экс-депутата Госдумы Шлегеля отстранили от работы в Германии
Бывший депутат Госдумы Роберт Шлегель сообщил, что его отстранили от работы в международной компании по информационной безопасности Acronis в Германии, пишет РБК.
Происшествия
СК на Камчатке начал проверку после нападения стаи собак на ребенка
Следователи начали проверку по факту нападения стаи собак на ребенка недалеко от школы в Вилючинске Камчатского края.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Гаджеты
Продажи смартфонов Samsung с гибким дисплеем провалились в России
Первый в мире серийный смартфон Samsung Galaxy Fold с гибким дисплеем провалился в продаже на российском рынке.
Политика
Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Наука
Острый перец замедляет активность, но помогает продлить жизнь
Армия и оружие
Трамп: США будут делать с сирийской нефтью все, что захотят
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна взяла под контрольной месторождения нефти в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское Государство"* и теперь может делать с ней все, что захочет.
Технологии
Эксперты назвали оператора с лучшим качеством связи в Ростове
Самый качественный мобильный интернет в Ростове своим абонентам предоставляет МТС.
Политика
США вновь отказали в выдаче виз российской делегации
Члены делегации Федерального казначейства РФ не смогли получить визы на въезд в США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии, сообщает пресс-служба российского посольства в Вашингтоне на официальной странице в Facebook.
Общество
Итоговое сочинение напишут 680 тысяч 11-классников
Более 680 тысяч выпускников 11 классов напишут сегодня итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ.
Политика
Трамп обвинил администрацию Обамы в том, что Турция закупила С-400
Президент США Дональд Трамп обвинил администрацию Барака Обамы в том, что Турция закупила российские системы ПВО С-400, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Под завалами дома в Белгородской области найден погибший
Под завалами дома в поселке Яковлево Белгородской области, где произошел взрыв газа, найден погибший мужчина, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС по региону Наталью Гончаренко.
Общество
Диетолог рассказала об опасности любимой закуски россиян
Любимое блюдо многих россиян, которое зачастую можно встретить на праздничном столе, на самом деле таит в себе опасность.
Политика
Зеленский призвал США помочь в «возвращении» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что американские власти могут помочь Украине в ситуации вокруг Крыма.
Футбол
«Уфа» попробует перенести матч с «Ахматом» из-за травмы Евсеева
Главный тренер Вадим Евсеев получил травму на тренировке. Согласно пункту регламента 6. 3 абзац 3 будем пытаться перенести матч.
Политика
Украинский эксперт объяснил опасность «Турецкого потока» для Киева
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский в эфире телеканала NewsOne заявил, что запуск газопровода "Турецкий поток" окажется для Киева более болезненным, чем запуск "Северного потока — 2".
Авто
Стали известны ближайшие новинки Kia и Hyundai для России
Южнокорейские автомобильные марки Kia и Hyundai в следующем году представят в России несколько новинок.
Экономика
Saxo Bank представил прогноз на 2020 год
Что касается прогнозов по нефти, то банк предполагает, что в 2020 году Россия и ОПЕК объявят о новом серьезном сокращении собственной нефтедобычи из-за замедления добычи сланцевой нефти в США из-за доходности инвестиций.
Общество
WSJ узнала о риске для отношений России и ФРГ из-за убийства в Берлине
В совместном расследовании издания The Insider, международной группы журналистов Bеllingcat и немецкого издания Der Spiegel говорится, что подозреваемый в убийстве связан с российскими спецслужбами, а его жертвой стал гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили.
Политика
Конгресс США принял законопроект о поддержке в Китае уйгуров
Палата представителей американского конгресса одобрила законопроект о поддержке в Китае уйгуров.
Экономика
Пакистан вернет России $93,5 млн долга бывшего СССР
Россия и Пакистан подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.