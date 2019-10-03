Политика
Rambler News ServiceТрамп заявил о желании поладить с Россией
Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».
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Экономика
Финансовый рынок выбрал нормы для «регуляторной гильотины» ЦБ
Гильотина от ЦБ В сентябре ЦБ предложил работающим на финансовом рынке компаниям принять участие в анализе регулирующих отрасль документов, чтобы выявить утратившие актуальность или явно избыточные нормы.
РБК вчера в 20:26
Экономика
Цены на продукты к концу года вырастут на 3,5%
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы.
Известия вчера в 13:00
Здоровье
В регионах РФ начнётся масштабное строительство больниц
В России будет проведен анализ организации работы первичного звена здравоохранения, заявила 2 октября глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
REGNUM вчера в 13:00
Экономика
За три года Россия выдаст более триллиона рублей международных займов
Россия планирует выдать более одного триллиона рублей (15,5 млрд долларов) международных займов в следующие три года.
Вести.Ru вчера в 22:27
Политика
Около 2 тысяч человек митингуют у администрации президента в Киеве
Около двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации президента в Киеве с требованием отказаться от исполнения «формулы Штайнмайера».
Национальная служба новостей вчера в 15:46
Единоборства
Александр Емельяненко и Михаил Кокляев устроили потасовку в баре
Боец ММА Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев устроили потасовку в одном из баров Москвы, сообщает "Матч ТВ".
Российская газета 03:27
Политика
Анонсирован визит Лукашенко на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 4 октября, посетит с рабочим визитом Украину.
NewInform 02:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 01 октября в 11:08
Транспорт
Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке
Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета 02:18
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Общество
Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса
В сети стало вирусным видео, снятое в подземке Лос-Анджелеса. На кадрах бездомная женщина поёт отрывок из арии O mio babbino caro.
RT на русском 30 сентября в 09:51
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Гаджеты
Microsoft представил собственный складной смартфон на Android
Популярная механика 03:04
Происшествия
Потерявшийся в тувинской тайге мальчик найден живым
RT на русском 02:11
Футбол
«Лугано» – «Динамо»: прогноз и ставка на матч Лиги Европы
«Динамо» в квалификации Лиги чемпионов не сумело пройти бельгийский «Брюгге», и соответственно переместилось в Лигу Европы, где в первом туре групповой стадии дома достаточно тяжело одолело «Мальме» (1:0). Игровой перевес был у хозяев, однако забить они смогли только на 84-й минуте усилиями Буяльского.
ODDS.ru вчера в 16:10
Происшествия
В Москве проверят информацию об издевательствах над школьником
Ранее в социальных сетях появилась информация об издевательствах над учеником столичной школы №1536, согласно которой одноклассники опустили его головой в унитаз.
РИА Новости 03:32
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
Стоит отметить, что председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус выступил с предложением о введении спецпошлин на поставки электроэнергии из России.
Газета.Ru вчера в 17:26
Экономика
Счетная палата нашла проблемы по сокращению долгостроев в России
Согласно результатам проверки СП, существующее нормативно-правовое регулирование не обеспечивает комплексного решения проблемы сокращения числа объектов незавершенного строительства и требует совершенствования законодательства, говорится в сообщении.
РИА Новости 02:38
Шоу-бизнес
Боярский грубо прокомментировал нарушение правил парковки на Невском
Актер театра и кино Михаил Боярский прокомментировал информацию о нарушении им правил парковки.
Вечерняя Москва 01 октября в 11:54
Транспорт
ГИБДД предложила запретить штрафовать водителей в непогоду
Сообщается, что ГИБДД России уже направила в регионы указание с подробным описанием случаев, когда дорожные камеры не должны фиксировать нарушения.
Lenta.ru вчера в 05:22
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Политика
Бывший спикер Челябинской гордумы стал вице-губернатором
Во вторую группу войдут муниципалитеты горнозаводской и северной части Челябинской области, за исключением областного центра и города Копейска.
74.ru 03:06
Происшествия
СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100
По версии следствия, действия господина Евдокимова после грубой посадки самолета совершались с нарушением установленных правил.
Коммерсантъ вчера в 09:54
Армия и оружие
СК РФ и RT расскажут о преступлениях украинских силовиков в Донбассе
Совместный мультимедийный проект, рассказывающий о преступлениях, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса, будет организован Следственным комитетом Российской Федерации и телеканалом RT, 3 октября сообщает сайт СК РФ.
Красная весна 03:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru вчера в 16:53
Театры
Галина Волчек попросила у труппы «Современника» подыскать ей помощника
REGNUM вчера в 23:36