Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что налаживание отношений с Россией станет разумным шагом, передает «РИА Новости».

Трамп заявил о желании поладить с Россией

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