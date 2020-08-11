Трамп заявил о желании пригласить Путина на саммит G7
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Напомним, ранее Трамп объявлял о планах перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.В источнике
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