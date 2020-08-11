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REGNUM
REGNUM

Трамп заявил о желании пригласить Путина на саммит G7

Напомним, ранее Трамп объявлял о планах перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.В источнике
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РЕН ТВ

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РЕН ТВ22:23
RT на русском

Трамп высказался за приглашение Путина на саммит G7

RT на русском19:40
РБК

Трамп заявил о готовности позвать Путина на ближайший саммит G7

РБК18:53
ТАСС

Трамп заявил, что непременно пригласил бы Путина на саммит G7

ТАСС19:15
Коммерсантъ

Трамп: я непременно пригласил бы Путина на саммит G7

Коммерсантъ19:22
РИА Новости

Трамп заявил о желании пригласить Путина на встречу G7

РИА Новости18:41
Интерфакс

Трамп склоняется к проведению саммита G7 после выборов в США

Интерфакс19:00

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка, сообщает издание "Экономическая правда".
Российская газета05:40
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